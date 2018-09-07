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Пенелопа Крус займется рассекречиванием террористической сети в ленте «Осиная сеть»

7 сентября
2018 год

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7 сентября 2018
Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь и Вагнер Мора получили роли в шпионской драме «Осиная сеть» (Wasp Network). Об этом сообщает издание Variety.

Режиссером ленты выступит Оливье Ассайяс, который также подготовил сценарий. В основе сюжета – книга Фернандо Мораиса «Последние солдаты холодной войны».

Пенелопа Крус займется рассекречиванием террористической сети в ленте «Осиная сеть»
фото: AP/PTI

Съемки картины, основанной на реальной истории, запланированы на начало 2019 года.

Лента расскажет о 14 кубинских шпионах, которые находились на территории США в 1990-е годы и работали над рассекречиванием местной террористической сети.
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