Пенелопа Крус займется рассекречиванием террористической сети в ленте «Осиная сеть»

Пенелопа Крус
, Гаэль Гарсия Берналь
и Вагнер Мора
получили роли в шпионской драме «Осиная сеть» (Wasp Network). Об этом сообщает издание Variety
.
Режиссером ленты выступит Оливье Ассайяс
, который также подготовил сценарий. В основе сюжета – книга Фернандо Мораиса «Последние солдаты холодной войны»
.
фото: AP/PTI
Съемки картины, основанной на реальной истории, запланированы на начало 2019 года.
Лента расскажет о 14 кубинских шпионах, которые находились на территории США в 1990-е годы и работали над рассекречиванием местной террористической сети.
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