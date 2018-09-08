Мик Джаггер сыграет английского коллекционера живописи

В фильме Джузеппе Капотонди Джаггер сыграет английского коллекционера Джозефа Кэссиди, Дебики – американскую туристку, а Банг – искусствоведа Джеймса Фигуре.
фото: ES Magazine
Сценарий картины, основанной на книге Чарльза Уиллефорда, подготовил Скотт Смит. Съемки стартуют 24 сентября.
Действие ленты развернется в 1970-х годах. По сюжету влюбленные друг в друга искусствовед Фигуре и американская туристка Холлис отправляются на итальянское озеро Комо. В то же время Кэссиди предлагает главному герою поучаствовать в сделке: Фигуре должен украсть новый шедевр известного художника Джерома Дебни.
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