Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мик Джаггер сыграет английского коллекционера живописи

8 сентября
2018 год

Новости кино >>
8 сентября 2018
Мик Джаггер, Елизабет Дебики и Клэс Банг присоединились к актёрскому составу ленты The Burnt Orange Heresy. Об этом сообщает издание Variety.

В фильме Джузеппе Капотонди Джаггер сыграет английского коллекционера Джозефа Кэссиди, Дебики – американскую туристку, а Банг – искусствоведа Джеймса Фигуре.

Мик Джаггер сыграет английского коллекционера живописи
фото: ES Magazine

Сценарий картины, основанной на книге Чарльза Уиллефорда, подготовил Скотт Смит. Съемки стартуют 24 сентября.

Действие ленты развернется в 1970-х годах. По сюжету влюбленные друг в друга искусствовед Фигуре и американская туристка Холлис отправляются на итальянское озеро Комо. В то же время Кэссиди предлагает главному герою поучаствовать в сделке: Фигуре должен украсть новый шедевр известного художника Джерома Дебни.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Клэс БангЭлизабет ДебикиМик Джаггер

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.
Николай Шадрин
3 сентября ушёл из жизни актёр Николай Шадрин.
Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.

День рождения >>

Ион Аракелу
Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Дэвид Аркетт
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью