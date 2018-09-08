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Павел Трубинер станет офицером ГРУ в детективной драме «Пустыня»

8 сентября
2018 год

Новости кино >>
8 сентября 2018
Стартовали съемки 4-серийного боевика для телеканала НТВ «Пустыня», главную роль в котором исполняет Павел Трубинер.

«Мне всегда нравились роли военных. В этом фильме роль Николая неоднозначная, сложная, с массой всяческих перипетий, связанных с тем, что касается жизни и смерти. Это очень интересная история, которая покажет зрителю некоторые моменты нашей непростой сегодняшней жизни, в которых настоящие русские офицеры охраняют свою страну и, собственно, всех нас», – считает Трубинер.

Павел Трубинер станет офицером ГРУ в детективной драме «Пустыня»
фото: PR-НТВ

В ленте Мурада Алиева также снимаются Алексей Комашко, Бесо Гатаев, Мария Денисова, Дарья Егорова и Михаил Елисеев.

Полевой командир Масуд планирует произвести масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. Для этого он намерен использовать крылатые баллистические ракеты средней дальности, которые теоретически могут долететь и до российских городов.

ГРУ внедряет к Масуду подполковника Николая Крылова – сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Задача Николая в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте. Крылов узнаёт, что механизм запущен, счёт идёт на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлён даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.
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персоны
Мурад АлиевДарья ЕгороваМихаил ЕлисеевАлексей КомашкоПавел Трубинер
фильмы
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