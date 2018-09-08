«Каро. Арт» представит «Человека, который удивил всех» 15 сентября

С 14 по 16 сентября
в киноцентре «Октябрь» состоится «Большой уик-энд «Искусство кино
», в рамках которого пройдет показ ленты Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Человек, который удивил всех
».
Фильм зрителям представят 15 сентября, а после просмотра запланирована дискуссия с ее создателями.
фото: Пресс-служба компании «Нон-Стоп Продакшн»
В программу уик-энда также попали лучший дебют минувшего Каннского кинофестиваля – драма «Девочка
» Люкаcа Донта
, картина китайского классика Цзя Чжанкэ
«Пепел – самый чистый белый
», долгожданная лента Терри Гиллиама
«Человек, который убил Дон Кихота
». Также состоится показ «Трудно быть богом
» Алексея Германа-старшего
и встреча с создателями фильма.
Узнать подробнее о программе и приобрести билеты на «Большой уик-энд» можно по ссылке
.
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