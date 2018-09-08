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«Каро. Арт» представит «Человека, который удивил всех» 15 сентября

8 сентября
2018 год

Новости кино >>
8 сентября 2018
С 14 по 16 сентября в киноцентре «Октябрь» состоится «Большой уик-энд «Искусство кино», в рамках которого пройдет показ ленты Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

Фильм зрителям представят 15 сентября, а после просмотра запланирована дискуссия с ее создателями.

«Каро. Арт» представит «Человека, который удивил всех» 15 сентября
фото: Пресс-служба компании «Нон-Стоп Продакшн»

В программу уик-энда также попали лучший дебют минувшего Каннского кинофестиваля – драма «Девочка» Люкаcа Донта, картина китайского классика Цзя Чжанкэ «Пепел – самый чистый белый», долгожданная лента Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Также состоится показ «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего и встреча с создателями фильма.

Узнать подробнее о программе и приобрести билеты на «Большой уик-энд» можно по ссылке.
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персоны
Алексей ГерманТерри ГиллиамНаталья МеркуловаЧжанкэ ЦзяАлексей Чупов
фильмы
ДевочкаТрудно быть БогомЧеловек, который убил Дон Кихота

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