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«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона

8 сентября
2018 год

Новости кино >>
8 сентября 2018
Главная награда 75-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» досталась фильму «Рома» Альфонсо Куарона. Церемония закрытия смотра прошла сегодня на острове Лидо.

«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона
фото: Кадр из фильма "Рома"/labiennale.org

По словам Куарона, «Рома» – это его самый личный фильм. Героиня картины – домработница Клео, «списана» режиссером с собственной няни, которой, кстати, и посвящен фильм. Картина на протяжении всего фестиваля была одним из главных фаворитов критиков. Поддержана лента была платформой Netflix, где до конца года фильм Куарона и будет выложен для зрительского просмотра.

«Серебряным львом» жюри отметило «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса, за работу в этой же картине получила женский «Кубок Вольпи» актриса Оливия Колман, сыгравшая роль королевы Анны. Наградой за лучшую мужскую роль был отмечен Уиллем Дефо, сыгравший Ван Гога в картине Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности».

Лучшим режиссером был назван Жак Одиар, снявший вестерн «Братья Систерс». Награда за лучший сценарий досталась братьям Коэн за фильм «Баллада Бастера Скраггса». Специальный приз жюри при этом получил фильм «Соловей» Дженнифер Кент.

В программе «Горизонты» наградой отмечена актриса Наталья Кудряшова за работу в картине Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Человек, который удивил всех».

75-й Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября. Жюри смотра возглавлял прошлогодний победитель Гильермо дель Торо. Вместе с ним работы основного конкурса оценивали режиссеры Малгожата Шумовска, Таика Вайтити, Паоло Дженовезе, актеры Наоми Уоттс, Кристоф Вальц, Николь Гарсия, Трине Дюрхольм и Сильвия Чан.
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Братья СистерсФаворитка

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«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона фотографии
«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона фотографии
«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона фотографии
«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона фотографии
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