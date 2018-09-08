«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона

Главная награда 75-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» досталась фильму «Рома» Альфонсо Куарона. Церемония закрытия смотра прошла сегодня на острове Лидо.
фото: Кадр из фильма "Рома"/labiennale.org
По словам Куарона, «Рома» – это его самый личный фильм. Героиня картины – домработница Клео, «списана» режиссером с собственной няни, которой, кстати, и посвящен фильм. Картина на протяжении всего фестиваля была одним из главных фаворитов критиков. Поддержана лента была платформой Netflix, где до конца года фильм Куарона и будет выложен для зрительского просмотра.
«Серебряным львом» жюри отметило «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса, за работу в этой же картине получила женский «Кубок Вольпи» актриса Оливия Колман, сыгравшая роль королевы Анны. Наградой за лучшую мужскую роль был отмечен Уиллем Дефо, сыгравший Ван Гога в картине Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности».
Лучшим режиссером был назван Жак Одиар, снявший вестерн «Братья Систерс». Награда за лучший сценарий досталась братьямКоэн за фильм «Баллада Бастера Скраггса». Специальный приз жюри при этом получил фильм «Соловей» Дженнифер Кент.
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