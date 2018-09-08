Уиллем Дефо
и Оливия Колман
названы лучшими актерами Венецианского кинофестиваля. Церемония закрытия смотра проходит сегодня на острове Лидо.
фото: Кадр из фильма "Фаворитка"/labiennale.org
Дефо получил награду за роль Ван Гога в картине Джулиана Шнабеля
«Ван Гог. На пороге вечности
», а Колман – за роль королевы Анны в фильме Йоргоса Лантимоса
«Фаворитка
».
В программе «Горизонты» наградой отмечена актриса Наталья Кудряшова
за работу в картине Алексея Чупова
и Наташи Меркуловой
«Человек, который удивил всех
».
75-й Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября. Жюри смотра возглавлял прошлогодний победитель Гильермо дель Торо
. Вместе с ним работы основного конкурса оценивали режиссеры Малгожата Шумовска
, Таика Вайтити
, Паоло Дженовезе
, актеры Наоми Уоттс
, Кристоф Вальц
, Николь Гарсия
, Трине Дюрхольм
и Сильвия Чан
.
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