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Уиллем Дефо и Оливия Колман названы лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

8 сентября
2018 год

Новости кино >>
8 сентября 2018
Уиллем Дефо и Оливия Колман названы лучшими актерами Венецианского кинофестиваля. Церемония закрытия смотра проходит сегодня на острове Лидо.

Уиллем Дефо и Оливия Колман названы лучшими актерами Венецианского кинофестиваля
фото: Кадр из фильма "Фаворитка"/labiennale.org

Дефо получил награду за роль Ван Гога в картине Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», а Колман – за роль королевы Анны в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

В программе «Горизонты» наградой отмечена актриса Наталья Кудряшова за работу в картине Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Человек, который удивил всех».

75-й Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября. Жюри смотра возглавлял прошлогодний победитель Гильермо дель Торо. Вместе с ним работы основного конкурса оценивали режиссеры Малгожата Шумовска, Таика Вайтити, Паоло Дженовезе, актеры Наоми Уоттс, Кристоф Вальц, Николь Гарсия, Трине Дюрхольм и Сильвия Чан.
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