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Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля

8 сентября
2018 год

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8 сентября 2018
Наталья Кудряшова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Человек, который удивил всех» российских режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, удостоена награды за лучшую женскую роль в конкурсе «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля. Церемония закрытия смотра проходит сегодня на острове Лидо.

Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля
фото: Наталья Кудряшова/пресс-служба картины "Человек, который удивил всех"

«Мне кажется, мы привезли сюда очень смелый фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы. Но мы начали и я надеюсь, что мы продолжим», – сказала Кудряшова, получая награду.

Картина рассказывает о егере, который заболел раком и готовился к смерти, пока не услышал легенду о том, что смерть можно обмануть, притворившись другим человеком. Главную роль в ленте исполнил Евгений Цыганов, а его жену сыграла Наталья Кудряшова.

Лента произведена в копродукции России, Франции и Эстонии. Оператором ленты выступил Март Таниель, продюсером – Екатерина Филиппова, сопродюсером – Александр Роднянский.

«Этот приз – свидетельство достойного уровня российского авторского кино и признание таланта наших молодых кинематографистов. Уверен, что награда Венецианского фестиваля очень поможет международной жизни фильма. Приз, кому бы он ни вручался, режиссёру или, как в нашем случае, актрисе – это всегда успех фильма в целом. Я очень рад за режиссёров Наташу Меркулову и Алексея Чупова и за всю их команду. Они представляют новое поколение молодых кинематографистов, способных одинаково ярко работать и в авторском, и в жанровом сегменте, рассказывая универсальные истории о серьезных вызовах, с которыми сталкивается современный человек в любой точке мира», – отметил Роднянский.
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Человек, который удивил всех

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Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля фотографии
Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля фотографии
Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля фотографии
Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля фотографии
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