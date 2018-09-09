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Владимир Толоконников получил посмертно награду фестиваля «Киношок»

9 сентября
2018 год

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9 сентября 2018
Прошла церемония закрытия XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 2 по 8 сентября. Главный приз фестиваля, «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм, получила «Мунабия» киргизского режиссёра Таалайбека Кулмендеева, отмеченная также наградой за сценарий. Об этом сообщает корреспондент Kino-Teatr.ru.

«Мунабия»

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино достался Алексею Шемесу за фильм «Дед». Кроме того, картина отмечена Призом прессы, а Владимир Толоконников, сыгравший в ней главную роль, объявлен лучшим актёром посмертно. Награду получил его сын Родион Толоконников.

Призом за лучшую женскую роль в полнометражном кино наградили Нарине Григорян за титульный образ, созданный ею в ленте Анаит Абад «Ева», снятой армянскими и иранскими кинематографистами. «Ночная авария» киргизского режиссёра Темира Бирназарова удостоена призов за операторскую работу и музыку.

В конкурсе короткометражного фильма главный приз достался фильму Марии Поляковой «Путешествие в Париж». В конкурсе документальных фильмов приза жюри удостоилась картина Сергея Карандашова «Мастерская». В телевизионном конкурсе победу одержала лента Елены Яковлевой «Приличная семья сдаст комнату». Лучшим детским фильмом фестиваля стала картина Евгения Сергеева «По совести».
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