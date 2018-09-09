Владимир Толоконников получил посмертно награду фестиваля «Киношок»

Прошла церемония закрытия XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок»
, который проходил в Анапе с 2 по 8 сентября. Главный приз фестиваля, «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм, получила «Мунабия»
киргизского режиссёра Таалайбека Кулмендеева
, отмеченная также наградой за сценарий. Об этом сообщает корреспондент Kino-Teatr.ru
.
Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино достался Алексею Шемесу
за фильм «Дед»
. Кроме того, картина отмечена Призом прессы, а Владимир Толоконников
, сыгравший в ней главную роль, объявлен лучшим актёром посмертно. Награду получил его сын Родион Толоконников
.
Призом за лучшую женскую роль в полнометражном кино наградили Нарине Григорян
за титульный образ, созданный ею в ленте Анаит Абад «Ева»
, снятой армянскими и иранскими кинематографистами. «Ночная авария»
киргизского режиссёра Темира Бирназарова
удостоена призов за операторскую работу и музыку.
В конкурсе короткометражного фильма главный приз достался фильму Марии Поляковой «Путешествие в Париж»
. В конкурсе документальных фильмов приза жюри удостоилась картина Сергея Карандашова «Мастерская»
. В телевизионном конкурсе победу одержала лента Елены Яковлевой «Приличная семья сдаст комнату»
. Лучшим детским фильмом фестиваля стала картина Евгения Сергеева «По совести»
.
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