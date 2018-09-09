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Джемма Артертон перевоплотится в Дасти Спрингфилд

9 сентября
2018 год

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9 сентября 2018
Джемма Артертон получила главную роль в байопике Дасти Спрингфилд «Так много любви» («So Much Love»). Об этом сообщает издание Variety.

Сценаристом и режиссёром картины стал Филлис Наж. Продюсировать проект будут Элизабет Карлсен и Стивен Вилли.

Джемма Артертон перевоплотится в Дасти Спрингфилд
фото: John Phillips/Getty Images)

«Я была поклонницей Дасти Спрингфилд с подросткового возраста: ее легкий хриплый голос, то, как она передавала эмоции через музыку…, – поделилась Артертон. – Она была щедрой, остроумной, подвижной, застенчивой, и истинно английским эксцентриком. Я просто не могу дождаться начала работы над ее образом».

Лента расскажет о 1968 году – самом разгаре популярности Спрингфилд. В центре сюжета – путешествие певицы в Мемфис и записи её знаменитого альбома «Dusty in Memphis». Артистка пытается разобраться в правилах студии и самого города, и многое в нем становится аллюзией на ее прошлое как в творчестве, так и в личной жизни. В фильм войдут самые известные хиты Спрингфилд, в том числе «Son of a Preacher Man» и «Just a Little Lovin’».
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