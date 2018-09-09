Колин Фаррелл и Джессика Честейн работают на секретную организацию в боевике Eve

Сценарий картины подготовил Мэттью Ньютон, который изначально должен был также заняться режиссурой. Однако после обвинений в домашнем насилии его отстранили от проекта, а режиссерское кресло занял Тейт Тейлор. Честейн, которой в ленте досталась главная роль, параллельно выступит продюсером вместе с Домиником Рустамом и Николя Картье.
Фаррелл сыграет главу секретной организации, на которую работает героиня Честейн. А Коммон перевоплотится в ее бывшего жениха. Другие детали пока остаются в секрете. Съемки картины стартуют 24 сентября в Бостоне.
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