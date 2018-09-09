Майкл Кейн станет главным советником чешского короля в исторической драме Medieval

Майкл Кейн получил роль в исторической драме «Средневековый» (Medieval), которая будет посвящена чешскому национальному герою Яну Жижке. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
Актер перевоплотится в Бореша – главного советника чешского короля Вацлава IV. Роль Яна Жижки досталась Бену Фостеру.
фото: Getty Images
Режиссером англоязычной ленты выступит Петр Якл, он же подготовил сценарий проекта. Как сообщает издание, фильм станет самым дорогим в истории чешского кинематографа.
Ян Жижка – знаменитый полководец, национальный герой Чехии. Жижка прославился как опытный военачальник и предводитель гуситов, которые боролись за реформирование церкви и отстаивали идею всеобщего равенства и братства.
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