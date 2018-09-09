Майкл Кейн станет главным советником чешского короля в исторической драме Medieval

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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анна Михалкова и Алисия Викандер

Главные роли в ленте исполнят Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол.

Колин Фаррелл и Джессика Честейн работают на секретную организацию в боевике Eve

Как найти молодого мужа в доме престарелых?

Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание

13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс

Интервью

Семен Слепаков: «Хочешь новых горизонтов? Будь добр, осваивай интернет!»

Продюсер и сценарист «Домашнего ареста» – о коррупции, сатире и встрече с Путиным