Московский международный фестиваль экспериментального кино стартует 26 сентября

С 26 по 30 сентября пройдет III Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.
В рамках смотра состоится мировая премьера фильма Полины Канис. По традиции, MIEFF представит международную конкурсную программу – лучшие экспериментальные фильмы, среди которых работы Лор Пруво, Адриана Пачи, Лоуренса Лека, Джона Рафмана.
«Программа этого года удивительным образом пытается посмотреть вперед – куда движется кино, каким будет его и наше будущее, – но при этом с оглядкой на опыт прошлого», – рассказал сооснователь и директор MIEFF Владимир Надеин.
фото: MIEFF.com
Для зрителей также подготовили ретроспективу пионера австрийского авангарда Петера Кубелки, который станет специальным гостем фестиваля и лично представит работы. Также организаторы составили специальную программу к 120-летию Сергея Эйзенштейна и 200-летию Карла Маркса.
В завершение фестиваля, уже по ежегодной традиции, посетителям покажут работу российского художника: мировая премьера ленты Евгения Гранильщикова «Последняя песня вечера» пройдет 30 сентября. С полной программой MIEFF 2018 можно ознакомиться по ссылке.
В этом году мероприятия смотра будут проходить в Электротеатре Станиславский, Центре документального кино и в Новом Пространстве Театра Наций. Также специальная программа показов пройдет и на площадке Музея современного искусства «Гараж».
MIEFF — международная культурно-образовательная платформа, основанная в 2016 году. Фестиваль представляет работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик, и стремится стать основой для развития и поддержки экспериментального кино в России.
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