Российское кино заработало в новогодние праздники более трёх миллиардов рублей

Фонд кино
подвёл итоги «новогодней битвы», во время которой по сложившейся традиции в кинопрокате доминировали отечественные фильмы, чей совокупный бокс офис за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей. Иностранное кино заработало 1,2 млрд рублей.
В наступившем году доля российского кино составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны. Кинотеатры посетило более 16 миллионов зрителей, которые приобрели билеты на общую сумму в четыре с половиной миллиарда рублей, что выше показателей прошлого аналогичного периода на 11,4% и 12% соответственно (15 млн зрителей, четыре миллиарда рублей). 12 миллионов зрителей в праздничный период отдали предпочтение отечественным лентам, что на 2,6 млн человек больше (на 26,6%), чем в прошлые новогодние каникулы. При этом количество билетов, проданных на сеансы иностранного кино, сократилось почти на 900 тысяч (-15,9%).
Первую строчку бокс офиса занял военный боевик Алексея Сидорова «Т-34»
. Ленту, заработавшую 1,3 млрд рублей, посмотрело 4,7 млн человек, и в целом на её долю пришлось около 30% всех кассовых сборов и зрителей российских кинотеатров. Второе место рейтинга занимает комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
, которой за время праздников удалось привлечь в кинотеатры 2,9 млн зрителей (17,2%). Примечательно, что в обеих картинах главную роль исполняет Александр Петров
.
В пятёрку лидеров также попали киноальманах «Ёлки последние»
(третье место, 518,5 млн) и мультфильм «Три богатыря и наследница престола»
(пятое место, 441,2 млн). На четвёртой строчке закрепился единственный иностранный фильм великолепной пятёрки – анимационный «Гринч»
, собравший более 465 миллионов рублей благодаря почти двум миллионам зрителей. Кроме того, восьмое место занимает мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье»
, на чьём счету 153 миллиона рублей и 700 тысяч зрителей.