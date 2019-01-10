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Российское кино заработало в новогодние праздники более трёх миллиардов рублей

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10 января 2019
Фонд кино подвёл итоги «новогодней битвы», во время которой по сложившейся традиции в кинопрокате доминировали отечественные фильмы, чей совокупный бокс офис за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей. Иностранное кино заработало 1,2 млрд рублей.

В наступившем году доля российского кино составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны. Кинотеатры посетило более 16 миллионов зрителей, которые приобрели билеты на общую сумму в четыре с половиной миллиарда рублей, что выше показателей прошлого аналогичного периода на 11,4% и 12% соответственно (15 млн зрителей, четыре миллиарда рублей). 12 миллионов зрителей в праздничный период отдали предпочтение отечественным лентам, что на 2,6 млн человек больше (на 26,6%), чем в прошлые новогодние каникулы. При этом количество билетов, проданных на сеансы иностранного кино, сократилось почти на 900 тысяч (-15,9%).

Российское кино заработало в новогодние праздники более трёх миллиардов рублей
фото: fond-kino.ru

Первую строчку бокс офиса занял военный боевик Алексея Сидорова «Т-34». Ленту, заработавшую 1,3 млрд рублей, посмотрело 4,7 млн человек, и в целом на её долю пришлось около 30% всех кассовых сборов и зрителей российских кинотеатров. Второе место рейтинга занимает комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», которой за время праздников удалось привлечь в кинотеатры 2,9 млн зрителей (17,2%). Примечательно, что в обеих картинах главную роль исполняет Александр Петров.

В пятёрку лидеров также попали киноальманах «Ёлки последние» (третье место, 518,5 млн) и мультфильм «Три богатыря и наследница престола» (пятое место, 441,2 млн). На четвёртой строчке закрепился единственный иностранный фильм великолепной пятёрки – анимационный «Гринч», собравший более 465 миллионов рублей благодаря почти двум миллионам зрителей. Кроме того, восьмое место занимает мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье», на чьём счету 153 миллиона рублей и 700 тысяч зрителей.
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