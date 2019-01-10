Опубликован актёрский состав приквела «Игры престолов»

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Российское кино заработало в новогодние праздники более трёх миллиардов рублей

С момента трагедии прошло 10 лет

Астронавт Трой Холлоуэй застревает по ту сторону солнца и ждет команду спасения.

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Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала