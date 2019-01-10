Опубликован актёрский состав приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал
список актёров, которым предстоит сыграть в приквеле знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов»
.
Компанию ранее заявленной Наоми Уоттс
составят Джош Уайтхауз
(«Полдарк»
), Наоми Аки
(«Леди Макбет»
), Денис Гоф
, Джейми Кэмпбелл Бауэр
(«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
), Шейла Атим
(«Куртизанки»
), Джорджи Хенли
(«Хроники Нарнии: Покоритель зари»
), Алекс Шарп
(«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
), Тоби Регбо
и Иванно Джеремайя
(«Люди»
).
Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу поставит С. Дж. Кларксон
(«Декстер»
). За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман
, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру следует ожидать не раньше 2020 года.
Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена»
и «легенду Старков»
, а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса»
, «подлинное происхождение белых ходоков»
и «загадки Востока»
.