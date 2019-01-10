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Опубликован актёрский состав приквела «Игры престолов»

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10 января 2019
Телеканал HBO опубликовал список актёров, которым предстоит сыграть в приквеле знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов».

Опубликован актёрский состав приквела «Игры престолов»
фото: hbo.com

Компанию ранее заявленной Наоми Уоттс составят Джош Уайтхауз («Полдарк»), Наоми Аки («Леди Макбет»), Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Шейла Атим («Куртизанки»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии: Покоритель зари»), Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках»), Тоби Регбо и Иванно Джеремайя («Люди»).

Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу поставит С. Дж. Кларксон («Декстер»). За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру следует ожидать не раньше 2020 года.

Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».
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