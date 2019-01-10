Sheena667 Григория Добрыгина включён в основной конкурс Роттердамского фестиваля

В основной конкурс Tiger Competitition Роттердамского международного кинофестиваля
, стартующего 23 января, включён полнометражный дебют Григория Добрыгина Sheena667
. Это первая российская картина в главном конкурсе смотра за последние пять лет, уточняет
РИА Новости.
Как рассказал режиссёр агентству, «действие фильма происходит в наши дни в Вышнем Волочке. Разбитые дороги, снега и туманы. Главные герои – пара Ольга и Вадим, им за 30. У них есть автосервис на окраине города. Они простые люди, любят друг друга, но в их жизнь вторгается интернет».
Поводом для разлада в семье послужило общение Вадима по веб-камере с девушкой, живущей либо в Грузии либо в штате Джорджия.
В главных ролях – Юлия Пересильд
и Владимир Свирский
. Компанию им составили Джордан Роуз Фрай
, Надежда Маркина
, Юрий Кузнецов
, Алексей Вертков
и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Кричман
.
Роттердамский фестиваль, специализирующийся на альтернативном и некоммерческом кино, существует с 1972 года и является одним из авторитетных европейских киносмотров. Талисман фестиваля – тигр.