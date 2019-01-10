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Sheena667 Григория Добрыгина включён в основной конкурс Роттердамского фестиваля

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10 января 2019
В основной конкурс Tiger Competitition Роттердамского международного кинофестиваля, стартующего 23 января, включён полнометражный дебют Григория Добрыгина Sheena667. Это первая российская картина в главном конкурсе смотра за последние пять лет, уточняет РИА Новости.

Sheena667 Григория Добрыгина включён в основной конкурс Роттердамского фестиваля
фото: iffr.com

Как рассказал режиссёр агентству, «действие фильма происходит в наши дни в Вышнем Волочке. Разбитые дороги, снега и туманы. Главные герои – пара Ольга и Вадим, им за 30. У них есть автосервис на окраине города. Они простые люди, любят друг друга, но в их жизнь вторгается интернет». Поводом для разлада в семье послужило общение Вадима по веб-камере с девушкой, живущей либо в Грузии либо в штате Джорджия.

В главных ролях – Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Компанию им составили Джордан Роуз Фрай, Надежда Маркина, Юрий Кузнецов, Алексей Вертков и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Кричман.

Роттердамский фестиваль, специализирующийся на альтернативном и некоммерческом кино, существует с 1972 года и является одним из авторитетных европейских киносмотров. Талисман фестиваля – тигр.
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