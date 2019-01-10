На следующей неделе стартует финал «Молодёжки»

14 января в 20:00 на СТС выйдут заключительные серии «Молодёжки», сообщает пресс-служба телеканала. В финале истории тренеру Сергею Макееву (Денис Никифоров) придётся сразиться на льду со своим учителем и сделать выбор: вернуть семью или поддаться обаянию спортивного директора Виктории Каштановой (Екатерина Климова).
фото: Пресс-служба телеканала СТС
В новых сериях главным соперником Макеева станет тренер Иван Качалов в исполнении Сергея Шакурова, который согласился поучаствовать в проекте в первую очередь по просьбе сына Марата. «Сын сразу сказал: "Папа, сериал интересный, пожалуйста, соглашайся". Да и герой мне очень понравился! Он старой закалки, из плеяды Чернышёва и Тарасова — крепкий, жёсткий, с железной хваткой тренер», — рассказал актёр.
На площадке Шакуров консультировался с хоккейными тренерами и впервые пробовал себя на льду, ведь до «Молодёжки» побегать с клюшкой ему не удавалось: «Когда-то я обожал смотреть хоккей, давно дружу с нашим хоккеистом Александром Мальцевым, но вот сам никогда не играл. А тут мой первый съёмочный день — и сразу лёд. Сначала костюмеры меня "утеплили", но потом я так разошёлся, что пришлось снять лишнее».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
По словам Дениса Никифорова, «то, что Вячеслав Муругов придумал такой замечательный сериал, до которого те же американцы не додумались, конечно, здорово. Хотя, казалось бы, в Голливуде есть фильмы на эту тему, а вот долгоиграющей истории, которая в течение четырёх дней в неделю притягивает молодёжь к телевизору, такой нет».
«За шесть лет съёмок я сбросил 5-6 килограммов, вернулся в молодость, встал на коньки, но самое важное — другое. Недавно приехал в автосалон чинить машину, ко мне подходит здоровенный дяденька с дочкой и говорит: "Можно сфотографироваться? Мы всей семьёй смотрим". Потом ещё через пару минут возле меня останавливается чёрный мерседес, из него доносится бас: "О, а я как раз смотрю "Молодёжку"! В общем, за пять минут я определил целевую аудиторию сериала: его смотрят все, потому что наша история о жизни, о спорте, о семье, обо всём», — поделился своими впечатлениями исполнитель роли Вадима Казанцева Владимир Зайцев.
Анатолий Кот, играющий Анатолия Жилина, немного опечален завершением сериала: «Сейчас на телевидении много низкопробного материала, но наши ребята смогли взять высокий рейтинг совсем другими качествами — человеческими, а ещё понятиями, что такое добро и зло. И сейчас, осознав, что проект заканчивается, слёзы наворачиваются. Надеюсь, ещё будет возможность поработать вместе».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Я бы сравнил съёмки в нашем сериале с армией, куда солдаты приходят совсем юными, а возвращаются на гражданку взрослыми и ответственными мужчинами. Мне, например, проект прибавил мужественности, решительности и самостоятельности. Вот раньше я не умел кататься на коньках, но научился, причём за небольшой срок. Я брал форму, выходил на лёд в Одинцове (это была обычная "коробка") и несколько часов тренировался. То же самое было и у других ребят», — поведал Игорь Огурцов.
Иван Жвакин признался, что будет скучать: «За эти шесть лет мы объездили такое количество городов, сфотографировались с таким количество детей. В одном из городов даже побили рекорд: за два с половиной часа сделали фото с 3000 детьми. Я висел на плакатах в своём родном городе, нас звали на радио, печатали в журналах. Но главное — мы взрастили целое поколение, и я горд, что был причастен к этому».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«У меня есть две важнейшие вехи в жизни — поступление во ВГИК и "Молодёжка". Поэтому, конечно, проект оставил большой след. Я благодарен сценаристам за то, что написали интересные истории для моего героя, за опыт работы со старшими коллегами — с действительно крутыми артистами. У нас в принципе сформировался дружный коллектив: мы все как-то подобрались по психотипу», — подчеркнул Влад Канопка.
«Наверно, в жизни каждого человека есть какие-то важные сериалы. В моём детстве были "Параллельные миры" и "Квантовый скачок", и я очень хотел, чтобы они не заканчивались. Сейчас я завидую тем, кто вырос на сериале "Молодёжка", потому что важно иметь правильных кумиров. Вообще это история с правильно заложенными ценностями», — подытожил Александр Соколовский.