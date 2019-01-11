Первые серии третьего сезона «Настоящего детектива» покажут на большом экране

14 января, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Амедиатека и КАРО.Арт представят долгожданную премьеру третьего сезона сериала «Настоящий детектив». Зрители увидят сразу две серии на языке оригинала с субтитрами. Показы пройдут в столичном киноцентре «Октябрь» и в петербургском Каро 9 Варшавский Экспресс. После просмотра состоится обсуждение с известными кинокритиками.
Согласно пресс-службе КАРО.Арт, третья часть детективной антологии Ника Пиццолатто, как и две предыдущие, посвящена жестокому убийству – на этот раз в захолустном городке штата Арканзас Озарк. Детективу на пенсии по имени Уэйн Хейс в исполнении Махершалы Али вот уже 35 лет не даёт покоя случай таинственного исчезновения двух детей – брата и сестры Пёрселл.
История минувших дней постепенно разыгрывается в трёх временных периодах. В 2015 году пожилой Хейс делится своими воспоминаниями о расследовании для документального фильма – перед нами всплывают подробности преступления, совершённого в 1980 году, а также шокирующая находка, которая вновь привлекла интерес к делу в 1990 году. Благодаря этим флешбэкам зрители познакомятся с главными участниками тех событий. Среди них напарник Уэйна в 80-х Роланд Уэст (Стивен Дорфф), школьный учитель и писательница Амелия Рирдон (Кармен Эджого), а также представители местных властей, агенты ФБР, члены семей и подозреваемые.
Каждый эпизод – всего их 8 – это часть сложной пугающей головоломки, решение которой объяснит, что же произошло той роковой ночью 1980 года и как это событие все эти годы влияло на судьбы стольких людей. Остальные эпизоды будут доступны в онлайн-сервисе Амедиатека одновременно со всем миром.