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Фильмы Агнешки Холланд и Изабель Койшет включены в конкурс Берлинале

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11 января 2019
Берлинский кинофестиваль, который в этом году пройдет с 7 по 17 февраля, продолжает объявлять конкурсную программу.

Фильмы Агнешки Холланд и Изабель Койшет включены в конкурс Берлинале
фото: "Элиза и Марсела"/Берлинский кинофестиваль

На «Золотого медведя», в частности, будут претендовать новая работа испанской постановщица Изабель Койшет «Элиза и Марсела» (Elisa y Marcela), снятая для Netflix, и картина Агнешки Холланд «Гарет Джонс» (Mr. Jones) с Джеймсом Нортоном, Ванессой Кирби и Питером Сарсгаардом. Последняя сделана в копродукции Польши, Великобритании и Украины.

Также в конкурс включены китайская лента «Прощай, сын мой» (Di jiu tian chang) каннского лауреата Вана Сяошуай и Öndög берлинского лауреата Вана Цюаньянь, работа македонской постановщицы Теоны Стругар Митевски «Бог есть, её имя Петруния» (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija), итальянские «Пираньи» (La paranza dei bambini) Клаудио Джованеззи, картина режиссера комедийного скандинавского хита «Дурацкое дело нехитрое» Ханса Петтера Муланда «Пора уводить коней» (Ut og stjæle hester) со Стелланом Скарсгардом и полнометражный дебют немецкой постановщицы Норы Финшелдт «Разрушитель системы» (Systemsprenger).

Вне конкурса будут показаны ленты «Агент» (The Operative) Юваль Адлер с Дайан Крюгер в главной роли и документальная автобиографическая работа Аньес Варды «Варда глазами Аньес» (Varda par Agnès ). Также в рамках Берлинале состоятся специальные показы полнометражного режиссерского дебюта актера Чиветеля Эджиофора «Мальчик, обуздавший ветер» (The Boy Who Harnessed the Wind ) и французской ленты «Та, кому вы верите» (Celle que vous croyez) с председателем жюри нынешнего фестиваля, актрисой Жюльет Бинош в главной роли.
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