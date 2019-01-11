Фильмы Агнешки Холланд и Изабель Койшет включены в конкурс Берлинале

Также в конкурс включены китайская лента «Прощай, сын мой» (Di jiu tian chang) каннского лауреата Вана Сяошуай и Öndög берлинского лауреата Вана Цюаньянь, работа македонской постановщицы Теоны Стругар Митевски «Бог есть, её имя Петруния» (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija), итальянские «Пираньи» (La paranza dei bambini) Клаудио Джованеззи, картина режиссера комедийного скандинавского хита «Дурацкое дело нехитрое» Ханса Петтера Муланда «Пора уводить коней» (Ut og stjæle hester) со Стелланом Скарсгардом и полнометражный дебют немецкой постановщицы Норы Финшелдт «Разрушитель системы» (Systemsprenger).
Вне конкурса будут показаны ленты «Агент» (The Operative) Юваль Адлер с Дайан Крюгер в главной роли и документальная автобиографическая работа Аньес Варды «Варда глазами Аньес» (Varda par Agnès ). Также в рамках Берлинале состоятся специальные показы полнометражного режиссерского дебюта актера Чиветеля Эджиофора «Мальчик, обуздавший ветер» (The Boy Who Harnessed the Wind ) и французской ленты «Та, кому вы верите» (Celle que vous croyez) с председателем жюри нынешнего фестиваля, актрисой Жюльет Бинош в главной роли.