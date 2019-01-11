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В Москве пройдёт фестиваль «Искусства кино» и «Москино»

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Новости кино >>
11 января 2019
С 24 по 31 января в столичном кинотеатре «Космос» пройдёт первый международный зрительский фестиваль авторского кино, чьими организаторами выступают «Москино» и журнал «Искусство кино». За неделю будут показаны выдающиеся новинки мирового кинематографа, все картины представят кинокритики — авторы журнала «Искусство кино». Ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль делится на три тематические программы: «Лучшее 2018», «Премьеры» и «Новая румынская волна». Вход на все показы смотра бесплатный, по регистрации на mos-kino.ru и kinoart.ru, уточняет пресс-служба «Москино».

В Москве пройдёт фестиваль «Искусства кино» и «Москино»
фото: mos-kino.ru

В «Лучшее» войдут яркие новинки прошлого года, отмеченные призами на самых престижных международных кинофестивалях. В программе — «Война Анны» Алексея Федорченко, «Процесс» Сергея Лозницы, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер, «Между рядами» Томаса Штубера, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Пепельный — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ и «Наше время» Карлоса Рейгадаса. «Премьеры» порадуют драмой Асгара Фархади «Лабиринты прошлого», политической трагикомедией Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары», криминальной драмой «Белый парень Рик» и итальянской драмеди «Благодать Люсии».

В программу «Новая румынская волна» включена вся современная классика кинематографа Румынии — от «Смерти господина Лазареску» Кристи Пую и «4 месяцев, 3 недель и 2 дней» Кристиана Мунджиу до «Клада» и «Бесконечного футбола» Корнелиу Порумбою. Сюда же вошла историческая драма Раду Жуде «Израненные сердца».

Откроет фестиваль «Айка» Сергея Дворцевого. В кинотеатре «Звезда» 26 января состоится специальный показ всего сезона сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!», после которого съёмочная группа примет участие в обсуждении со зрителями.
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4 месяца, 3 недели и 2 дняАйкаБелый парень РикБесконечный футболВойна АнныЗвоните ДиКаприо!Израненные сердцаКладЛабиринты прошлогоМагазинные воришкиМежду рядамиМне плевать, если мы войдём в историю как варварыНаше времяПепельный – самый чистый белыйПроцессСмерть господина ЛазарескуСчастливый Лазарь

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