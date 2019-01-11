В Москве пройдёт фестиваль «Искусства кино» и «Москино»

С 24 по 31 января в столичном кинотеатре «Космос» пройдёт первый международный зрительский фестиваль авторского кино, чьими организаторами выступают «Москино» и журнал «Искусство кино». За неделю будут показаны выдающиеся новинки мирового кинематографа, все картины представят кинокритики — авторы журнала «Искусство кино». Ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль делится на три тематические программы: «Лучшее 2018», «Премьеры» и «Новая румынская волна». Вход на все показы смотра бесплатный, по регистрации на mos-kino.ru
и kinoart.ru
, уточняет пресс-служба «Москино».
В «Лучшее» войдут яркие новинки прошлого года, отмеченные призами на самых престижных международных кинофестивалях. В программе — «Война Анны» Алексея Федорченко
, «Процесс» Сергея Лозницы
, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер
, «Между рядами» Томаса Штубера
, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды
, «Пепельный — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ
и «Наше время» Карлоса Рейгадаса
. «Премьеры» порадуют драмой Асгара Фархади «Лабиринты прошлого»
, политической трагикомедией Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары»
, криминальной драмой «Белый парень Рик»
и итальянской драмеди «Благодать Люсии»
.
В программу «Новая румынская волна» включена вся современная классика кинематографа Румынии — от «Смерти господина Лазареску» Кристи Пую
и «4 месяцев, 3 недель и 2 дней» Кристиана Мунджиу
до «Клада»
и «Бесконечного футбола» Корнелиу Порумбою
. Сюда же вошла историческая драма Раду Жуде «Израненные сердца»
.
Откроет фестиваль «Айка» Сергея Дворцевого
. В кинотеатре «Звезда» 26 января состоится специальный показ всего сезона сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!»
, после которого съёмочная группа примет участие в обсуждении со зрителями.