Фильм «Война Анны» отмечен премией критиков «Белый слон»

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«Кадыров подает мне руку при каждой встрече»: Тина Канделаки об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым

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«Мы практически не спали»: Кит Харингтон о съемках последнего сезона «Игры престолов»

И о том, почему актеры сериала больше не хотят в нем сниматься