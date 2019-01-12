Фильм «Война Анны» отмечен премией критиков «Белый слон»

Гильдия киноведов и кинокритиков России вручила свои награды «Белый слон» по итогам прошедшего года. Лучшим фильмом была названа «Война Анны
» Алексея Федорченко
. Сыгравшая в фильме юная Марта Козлова
признана лучшей актрисой, за работу над «Войной Анны» также отмечен оператор Алишер Хамидходжаев
.
Лучшим режиссером стал находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников, он же был удостоен премии имени Мирона Черненко «за впечатляющий симбиоз театра и кино». Фильм Серебренникова «Лето
» также был удостоен награды за работу художника-постановщика (Андрей Понкратов
) и музыку (Рома Зверь
). В последней номинации наряду с «Летом» также была отмечена лента Сергея Ливнева
«Ван Гоги
». За работу в этой же картина была отмечена актриса Елена Коренева
(лучшая женская роль второго плана). За мужскую роль второго плана «Белого слона» удостоен Дмитрий Поднозов
(«Сердце мира
»). Лучшим актером стал Евгений Цыганов
, сыгравший в фильме Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Человек, который удивил всех
».
Премия «Белый слон» за лучший сценарий досталась ленте «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой
. Лучшим дебютом был назван белорусский «Хрусталь
» Дарьи Жук
. В категории неигрового кино победу одержала «Акварель
» Виктора Косаковского
, в анимации – «Митина любовь
» Светланы Филипповой
. Премия молодых кинокритиков «Голос» досталась сериалу Жоры Крыжовникова
«Звоните ДиКаприо!
».