Педро Альмодовар спродюсировал фильм о малолетнем преступнике

Кино-театр.ру
представляет трейлер фильма Луиса Ортеги
«Ангел
». Картина участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и была претендентом на премию «Оскар» от Аргентины. Одним из продюсеров ленты стал Педро Альмодовар
.
В фильме рассказывается реальная история аргентинского серийного убийцы Карлоса Робледо Пуча, который до сих пор отбывает пожизненное наказание в одной из аргентинских тюрем.
Главный герой фильма Карлитос – семнадцатилетний подросток с замашками кинозвезды, ангельскими кудряшками и детским личиком. Будучи ребёнком, он всегда хотел то, что принадлежало другим, а в свои юношеские годы понял, что его настоящее призвание – быть вором. В новой школе он знакомится с Рамоном, вместе с которым они отправятся в путешествие, полное открытий, любви и преступлений. Убийство для них – не более чем один из множества видов насилия, который всё больше увлекает Карлитоса и набирает обороты, пока его наконец не арестовывают. Из-за его миловидной внешности журналисты дают ему прозвище «Ангел Смерти». Красота этого мальчика не оставляет никого равнодушным, и он моментально превращается в суперзвезду. В общей сложности Ангел совершил более сорока ограблений и одиннадцать убийств. На сегодняшний день он находится в тюрьме более сорока пяти лет, что является самым долгим сроком заключения в истории Аргентины.
«Карлитос ведет себя как кинозвезда. Он думает, что его постоянно снимают. Он хочет привлечь внимание Бога, произвести на него впечатление. Он чувствует, что вокруг декорации, и даже смерть не является реальной. Он идет тем путем, каким, по его представлению, должна идти живая легенда
», – говорит режиссер картины.
Главную роль в картине сыграл дебютант Лоренцо Ферро
. Также в фильме снялись Чино Дарин
, Даниэль Фанего
и Сесилия Рот
.