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Стеллан Скарсгард станет бароном Харконненом

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12 января 2019
Шведский актер Стеллан Скарсгард сыграет роль злодея Владимира Харконнена в новой экранизации «Дюны», за которую отвечает режиссер Дени Вильнев, сообщает Variety.

Стеллан Скарсгард станет бароном Харконненом
фото: PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

Пола Атрейдеса в новой «Дюне» играет Тимоти Шаламе, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон и Дэйв Батиста. Сценарий для ленты написали Эрик Рот и Джон Спэйтс. Производство картины должно начаться весной, съемки пройдут в Будапеште и Иордании.

«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.

Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.

Первая экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.
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персоны
Дэйв БаутистаДени ВильнёвДэвид ЛинчЭрик РотСтеллан СкарсгаардРебекка ФергюсонТимоти Шаламе
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