Стеллан Скарсгард станет бароном Харконненом

Пола Атрейдеса в новой «Дюне» играет Тимоти Шаламе, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон и Дэйв Батиста. Сценарий для ленты написали Эрик Рот и Джон Спэйтс. Производство картины должно начаться весной, съемки пройдут в Будапеште и Иордании.
«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.
Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
Первая экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.