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Американские операторы назвали сотню самых значимых фильмов столетия

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12 января 2019
Американское общество кинооператоров в честь своего 100-летия составило список из сотни самых значимых работ в истории кино. Рейтинг возглавил фильм «Лоуренс Аравийский», снятый оператором Фредди Янгом.

Американские операторы назвали сотню самых значимых фильмов столетия

На второй строчке оказался «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и оператора Джордана Кроненвета. Третье место занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и Витторио Стораро. В первую десятку также вошли «Гражданин Кейн», «Крестный отец», «Бешеный бык», «Конформист», «Дни жатвы», «2001: Космическая одиссея» и «Французский связной». В список также попал Сергей Урусевский с лентой «Я - Куба».

В работе над списком приняли участие все члены общества. На первом этапе они могли назвать от 10 до 25 картин, вдохновивших их операторской работой. Затем был составлен общий список, по которому голосовали участники Американского общества кинооператоров. По словам оператора Стивена Фирберга, которому принадлежит идея создания списка, эта сотня работ включает те произведения, которые должны посмотреть все кинематографисты, а также может быть учебным пособием для студентов, преподавателей и любителей кино.
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персоны
Фрэнсис Форд КопполаРидли СкоттСергей Урусевский
фильмы
2001 год: Космическая одиссеяАпокалипсис сегодняБегущий по лезвию бритвыБешеный быкГражданин КейнДни жатвыКонформистКрёстный отецЛоуренс АравийскийФранцузский связнойЯ - Куба

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