Марк Руффало и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме Тодда Хейнса

Режиссер «Бархатной золотой жилы
» и «Кэрол
» Тодд Хейнс
начинает съемки нового фильма, главную роль в котором исполнит Марк Руффало
. В актерском составе также заявлены Энн Хэтэуэй
и Тим Роббинс
, сообщает Variety
.
Картина расскажет о Роберте Биллоте, который долгое время работал корпоративным юристом, а затем возглавил кампанию против химического гиганта DuPont. Руффало и сыграет юриста, а также выступит одним из продюсеров проекта. Сам Биллот будет консультантом на фильме.
Лента пока не имеет названия, однако известно, что съемки начнутся уже на следующей неделе в Цинцинатти, где и началась масштабная кампания против DuPont.