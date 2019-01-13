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Марк Руффало и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме Тодда Хейнса

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13 января 2019
Режиссер «Бархатной золотой жилы» и «Кэрол» Тодд Хейнс начинает съемки нового фильма, главную роль в котором исполнит Марк Руффало. В актерском составе также заявлены Энн Хэтэуэй и Тим Роббинс, сообщает Variety.

Марк Руффало и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме Тодда Хейнса

Картина расскажет о Роберте Биллоте, который долгое время работал корпоративным юристом, а затем возглавил кампанию против химического гиганта DuPont. Руффало и сыграет юриста, а также выступит одним из продюсеров проекта. Сам Биллот будет консультантом на фильме.

Лента пока не имеет названия, однако известно, что съемки начнутся уже на следующей неделе в Цинцинатти, где и началась масштабная кампания против DuPont.
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