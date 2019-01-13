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Аль Пачино может поработать с режиссером фильма «Прочь»

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13 января 2019
Обладатель премии «Оскар» Аль Пачино рассматривает возможность присоединиться к актерскому составу сериала «Охота» (The Hunt), который для сервиса Amazon разрабатывает режиссер фильма «Прочь» Джордан Пил, сообщает The Hollywood reporter.

Аль Пачино может поработать с режиссером фильма «Прочь»

Проект расскажет о группе борцов с нацистами, которая действует в Нью-Йорке в 1977 году. Они узнают, что сотни высокопоставленных нацистских чиновников обосновались в США и собираются создать Четвертый рейх. Группа охотников должна не допустить реализации этого плана.

Главную роль в сериале, который будет состоять из 10 эпизодов, сыграет Логан Лерман. В случае если Аль Пачино согласится на работу в сериале, он сыграет опытного охотника на нацистов, который будет наставником героя Лермана.
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