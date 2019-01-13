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Самал Еслямова претендует на Азиатскую кинопремию

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Новости кино >>
13 января 2019
Исполнительница главной роли в фильме Сергея Дворцевого «Айка» Самал Еслямова претендует на Азиатскую кинопремию. Полный список номинантов опубликован на сайте награды.

Самал Еслямова претендует на Азиатскую кинопремию

Конкурентками Еслямовой являются китайская актриса Чжао ТаоПепел – самый чистый белый»), южнокорейская исполнительница Хан Чжи-минМисс Пэк»), Сакура Андо из «Магазиных воришек» и Хлое Мааян из ленты «Три мужа». Кто из них станет лучшей актрисой, станет известно 17 марта.

В главной категории «лучший фильм» на Азиатскую кинопремию претендуют южнокорейский «Пылающий», две китайские картины «Умираю, как хочу жить» и Jinpa, японские «Магазинные воришки» и индийский «Санджай».
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персоны
Сергей ДворцевойСамал Еслямова
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АйкаМагазинные воришкиПылающий

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