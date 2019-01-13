Исполнительница главной роли в фильме Сергея Дворцевого
«Айка
» Самал Еслямова
претендует на Азиатскую кинопремию. Полный список номинантов опубликован на сайте
награды.
Конкурентками Еслямовой являются китайская актриса Чжао Тао
(«Пепел – самый чистый белый
»), южнокорейская исполнительница Хан Чжи-мин
(«Мисс Пэк
»), Сакура Андо
из «Магазиных воришек
» и Хлое Мааян
из ленты «Три мужа
». Кто из них станет лучшей актрисой, станет известно 17 марта.
В главной категории «лучший фильм» на Азиатскую кинопремию претендуют южнокорейский «Пылающий
», две китайские картины «Умираю, как хочу жить
» и Jinpa
, японские «Магазинные воришки» и индийский «Санджай
».