Мартин Скорсезе снял еще один фильм про Боба Дилана

Режиссер Мартин Скорсезе
снял еще один документальный фильм про Боба Дилана
, релиз ленты состоится в этом году на сервисе Netflix, сообщает Varietу
.
Предыдущая картина Скорсезе, посвященная великому музыканту, «Нет пути назад: Боб Дилан
» выходила в 2005 году и концентрировалась на периоде 1961-1966 годов. Нынешняя лента под названием Rolling Thunder Revue расскажет об одноименном концертном туре, который Дилан совершил по США с 1975 по 1976 годы. При этом повествование будет сфокусировано на осени 1975 года и отразит дух Америки того времени.
Как уточняет Variety, фильм будет включать в себя не только интервью с музыкантом и архивные материалы, но и, возможно, эпизоды из полной версии режиссерской работы Дилана «Реналдо и Клара», которая была выпущена в 1978 году и получила плохие отзывы критиков. Издание также утверждает, что Скорсезе придумал для фильма необычную форму повествования.