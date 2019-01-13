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Мартин Скорсезе снял еще один фильм про Боба Дилана

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13 января 2019
Режиссер Мартин Скорсезе снял еще один документальный фильм про Боба Дилана, релиз ленты состоится в этом году на сервисе Netflix, сообщает Varietу.

Мартин Скорсезе снял еще один фильм про Боба Дилана

Предыдущая картина Скорсезе, посвященная великому музыканту, «Нет пути назад: Боб Дилан» выходила в 2005 году и концентрировалась на периоде 1961-1966 годов. Нынешняя лента под названием Rolling Thunder Revue расскажет об одноименном концертном туре, который Дилан совершил по США с 1975 по 1976 годы. При этом повествование будет сфокусировано на осени 1975 года и отразит дух Америки того времени.

Как уточняет Variety, фильм будет включать в себя не только интервью с музыкантом и архивные материалы, но и, возможно, эпизоды из полной версии режиссерской работы Дилана «Реналдо и Клара», которая была выпущена в 1978 году и получила плохие отзывы критиков. Издание также утверждает, что Скорсезе придумал для фильма необычную форму повествования.
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