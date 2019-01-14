Объявлена дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

Канал HBO наконец объявил дату премьеры финального сезона «Игры престолов». Она состоится 14 апреля, в России сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-сервисе Amediateka Home HBO одновременно со всем миром (15 апреля), сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Амедиатека
Официальный тизер под названием «Крипта Винтерфелла» был показан на канале HBO перед первым эпизодом третьего сезона «Настоящего детектива».
В тизере мы встречаем Джона Сноу, Арью Старк и Сансу Старк в склепах Винтерфелла.
Они проходят мимо могил своих погибших родственников, пока не доходят до своих собственных в конце темного коридора. В финале ролика мы видим ледяное дыхание, проникающее в склеп.