Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлена дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

14 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
14 января 2019
Канал HBO наконец объявил дату премьеры финального сезона «Игры престолов». Она состоится 14 апреля, в России сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-сервисе Amediateka Home HBO одновременно со всем миром (15 апреля), сообщает пресс-служба сервиса.

Объявлена дата премьеры финального сезона «Игры престолов»
фото: Амедиатека

Официальный тизер под названием «Крипта Винтерфелла» был показан на канале HBO перед первым эпизодом третьего сезона «Настоящего детектива».
В тизере мы встречаем Джона Сноу, Арью Старк и Сансу Старк в склепах Винтерфелла.

Они проходят мимо могил своих погибших родственников, пока не доходят до своих собственных в конце темного коридора. В финале ролика мы видим ледяное дыхание, проникающее в склеп.

версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
фильмы
Игра престоловНастоящий детектив

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Анатолий Лобоцкий
Игорь Несветаев
Александр Новиков (II)
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бейтман
Фэй Данауэй
Гай Уильямс
Эмили Уотсон
Марк Эдди
Аркадиуш Якубик
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
Стекло
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2019
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью