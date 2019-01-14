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Париж готовится к 700-часовому «Дау»

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Новости кино >>
14 января 2019
Масштабный киноэксперимент режиссера Ильи Хржановского «Дау», над которым он работал около 10 лет, наконец дойдет до зрителей. Правда, пока в выставочном пространстве.

Париж готовится к 700-часовому «Дау»
фото: dau.com

Основными площадками станут Театр Шатле (Théâtre du Châtelet) и Театр де ла Вилль (Théâtre de la Ville). Там с «Дау» можно будет ознакомиться с 24 января по 17 февраля на протяжении 24 часов, 7 дней в неделю. Еще одной площадкой для «Дау» станет Центр Помпиду, там эксперимент будет доступен в часы работы музея.

Работа над проектом «Дау» активно началась в 2009 году, когда Хржановский собрал в специально сооруженном Институте в Харькове сотни разных людей, которые должны были отказаться от своей привычной жизни в пользу возвращения в Советский Союз и собственно Институт с его жесткими правилами и требованиями. За несколько лет работы «Дау» из изначальной идеи снять байопик о физике Льве Ландау превратился в настоящий эксперимент – не только кинематографический, но и психологический.

Как отмечается на сайте проекта, посетители площадок смогут почувствовать себя внутри продолжительного эксперимента, а также первыми увидеть фильмы «Дау», которых, судя по всему, несколько, эпизоды из жизни Института, а также погрузиться в «духовные, интеллектуальные и художественные переживания, вдохновленные личным соприкосновением с миром, созданным «Дау». Посетители, в частности, смогут купить «визу» на 6-часовое (35 евро) «путешествие» по этому экспериментальному миру, на 24-часовое (75 евро) или на неограниченное посещение (150 евро). Два последних билета потребуют заполнения специального психометрического теста, чтобы «экскурсия» была наиболее персонализирована.

Париж готовится к 700-часовому «Дау»
фото: dau.com

В «Дау» приняли участие дирижер Теодор Курентзис (исполнитель главной роли), режиссеры Анатолий Васильев, Питер Селларс, Ромео Кастеллуччи, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и многие другие. Голоса за кадром принадлежат Изабель Юппер, Уиллему Дефо, Монике Белуччи, Изабель Аджани, Жерару Депардье, Фанни Ардан, Ларсу Айденгеру и другим известным в мире актерам.

«Дау» включает в себя 700 часов киноматериала, 2,5 млн изображений, 40 тысяч предметов одежды, 8 тысяч часов звука, 4 тысячи документов, которые являются «наследием Института». Помимо эксперимента в выставочных пространствах планируется выпустить фильмы и сериал по «Дау.
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персоны
Марина АбрамовичИзабель АджаниЛарс АйдингерФанни АрданМоника БелуччиАнатолий ВасильевЖерар ДепардьеУиллем ДефоТеодор КурентзисИлья ХржановскийИзабель Юппер
фильмы
Дау

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Париж готовится к 700-часовому «Дау» фотографии
Париж готовится к 700-часовому «Дау» фотографии
Париж готовится к 700-часовому «Дау» фотографии
Париж готовится к 700-часовому «Дау» фотографии
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