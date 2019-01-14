ревью

Новости кино Париж готовится к 700-часовому «Дау» Показы будут проходить непрерывно с 24 января по 17 февраля.

Новости кино Объявлена дата премьеры финального сезона «Игры престолов» В России сериал выйдет одновременно со всем миром.

Ролики фильмов «Игра престолов». 8 Сезон Второй тизер заключительного сезона под названием «Крипта Винтерфелла».

Новости кино Мартин Скорсезе снял еще один фильм про Боба Дилана Релиз состоится в этом году на Netflix.

Новости кино Композитор фильмов Кустурицы Горан Брегович выступит в Москве Концерт состоится 15 февраля.

Новости кино Самал Еслямова претендует на Азиатскую кинопремию Победители станут известны 17 марта.