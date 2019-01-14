Париж готовится к 700-часовому «Дау»

Масштабный киноэксперимент режиссера Ильи Хржановского «Дау», над которым он работал около 10 лет, наконец дойдет до зрителей. Правда, пока в выставочном пространстве.
фото: dau.com
Основными площадками станут Театр Шатле (Théâtre du Châtelet) и Театр де ла Вилль (Théâtre de la Ville). Там с «Дау» можно будет ознакомиться с 24 января по 17 февраля на протяжении 24 часов, 7 дней в неделю. Еще одной площадкой для «Дау» станет Центр Помпиду, там эксперимент будет доступен в часы работы музея.
Работа над проектом «Дау» активно началась в 2009 году, когда Хржановский собрал в специально сооруженном Институте в Харькове сотни разных людей, которые должны были отказаться от своей привычной жизни в пользу возвращения в Советский Союз и собственно Институт с его жесткими правилами и требованиями. За несколько лет работы «Дау» из изначальной идеи снять байопик о физике Льве Ландау превратился в настоящий эксперимент – не только кинематографический, но и психологический.
Как отмечается на сайте проекта, посетители площадок смогут почувствовать себя внутри продолжительного эксперимента, а также первыми увидеть фильмы «Дау», которых, судя по всему, несколько, эпизоды из жизни Института, а также погрузиться в «духовные, интеллектуальные и художественные переживания, вдохновленные личным соприкосновением с миром, созданным «Дау». Посетители, в частности, смогут купить «визу» на 6-часовое (35 евро) «путешествие» по этому экспериментальному миру, на 24-часовое (75 евро) или на неограниченное посещение (150 евро). Два последних билета потребуют заполнения специального психометрического теста, чтобы «экскурсия» была наиболее персонализирована.
«Дау» включает в себя 700 часов киноматериала, 2,5 млн изображений, 40 тысяч предметов одежды, 8 тысяч часов звука, 4 тысячи документов, которые являются «наследием Института». Помимо эксперимента в выставочных пространствах планируется выпустить фильмы и сериал по «Дау.