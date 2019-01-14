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Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал триумфатором Critics’ Choice Awards

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14 января 2019
Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал триумфатором премии Critics’ Choice Awards. Картина получила награду как лучший фильм и как лучшая картина на иностранном языке прошедшего года, а сам Куарон стал лучшим режиссером и оператором, сообщается на официальном сайте премии.

Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал триумфатором Critics’ Choice Awards

Лучшим анимационным фильмом критики назвали «Человека-паука: Через Вселенные», в категории экшенов победу одержада «Миссия невыполнима: Последствия», лучшей комедией стали «Безумно богатые азиаты», а хоррором – «Тихое место».

В актерских номинациях в кинокатегориях критики отметили Кристиана Бейла (лучший актер и лучший комедийный актер – за фильм «Власть»), Гленн КлоузЖена»), Леди ГагуЗвезда родилась»), Оливию Колман (лучшая комедийная актриса, «Фаворитка»), Махершалу Али (актер второго плана, «Зеленая книга»), Реджину Кинг (актриса второго плана, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Элси Фишер (лучшая молодая актриса «Восьмой класс»), за актерский ансамбль наградили участниц «Фаворитки».

Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал триумфатором Critics’ Choice Awards

Лучшим драматическим сериалом, по версии критиков, стали «Американцы», сыгравший в этом проекте Мэттью Риз стал лучшим драматическим актером, его коллегу Ноа Эммериха – за роль второго плана. Лучшей актрисой в драматическом сериале названа Сандра О за «Убивая Еву», актрисой второго плана – Тэнди НьютонМир Дикого Запада»).

В комедийной категории премия досталась «Удивительной миссис Мейзел», Рэйчел Броснахэн стала лучшей актрисой, Алекс Борштейн – актрисой второго плана. Лучшим комедийным актером сериала назван Билл ХейдерБарри»), актером второго плана – его коллега по проекту Генри Уинклер.

Среди мини-сериалов критики отметили «Американскую историю преступления: Убийство Джанни Версаче», Даррен Крисс при этом стал лучшим актером в данной категории. Эми АдамсОстрые предметы») и Патрисия АркеттПобег из тюрьмы Даннемора») признаны лучшими актрисами мини-сериалов. За роли второго плана наградили Патрисию Кларксон («Острые предметы») и Бена УишоуЧрезвычайно английский скандал»). Лучшим анимационным сериалом стал «Конь БоДжек».
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