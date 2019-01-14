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Cериал «Преступление» продлили на второй сезон

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14 января 2019
У российской адаптации популярного скандинавского сериала «Убийство» (Forbrydelsen), которая в отечественной версии называется «Преступление», все-таки будет второй сезон. Его съемки стартовали в Калининграде, сообщает ответственная за производство компания «Вайт Медиа» на своей странице в Facebook.

Cериал «Преступление» продлили на второй сезон

Главные роли, как и прежде, исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный. В сериале также задействованы Мария Миронова, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко, Владислав Ветров и Николай Козак. Режиссером второго сезона выступает Саша Кириенко, работавший над проектами «Лабиринты судьбы», «Соло на саксофоне», «Ивановы» и только готовящимся к выходу сериалом «Русалки».

Первый сезон сериала «Преступление» вышел в эфире канала «Россия 1» в июле 2017 года. Он основан на скандинавском сериале «Убийство», который выходил с 2007 по 2012 годы. Всего в оригинале было три сезона. Скандинавский формат позднее стал основой для американского «Убийства», в котором было четыре сезона. Последний вышел в 2014 году.
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Владислав ВетровСаша КириенкоВиталий КищенкоНиколай КозакМария Миронова (II)Дарья МорозПавел ПрилучныйАртём Ткаченко
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