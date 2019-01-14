Cериал «Преступление» продлили на второй сезон

У российской адаптации популярного скандинавского сериала «Убийство
» (Forbrydelsen), которая в отечественной версии называется «Преступление
», все-таки будет второй сезон. Его съемки стартовали в Калининграде, сообщает ответственная за производство компания «Вайт Медиа» на своей странице в Facebook
.
Главные роли, как и прежде, исполняют Дарья Мороз
и Павел Прилучный
. В сериале также задействованы Мария Миронова
, Виталий Кищенко
, Артем Ткаченко
, Владислав Ветров
и Николай Козак
. Режиссером второго сезона выступает Саша Кириенко
, работавший над проектами «Лабиринты судьбы
», «Соло на саксофоне
», «Ивановы
» и только готовящимся к выходу сериалом «Русалки
».
Первый сезон сериала «Преступление» вышел в эфире канала «Россия 1» в июле 2017 года. Он основан на скандинавском сериале «Убийство», который выходил с 2007 по 2012 годы. Всего в оригинале было три сезона. Скандинавский формат позднее стал основой для американского «Убийства
», в котором было четыре сезона. Последний вышел в 2014 году.