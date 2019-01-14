Хит канала CBS «Мыслить как преступник» завершится 15-м сезоном

Сериал «Мыслить как преступник
», который выходил на канале CBSс 2005 года, все-таки завершится 15-м сезоном, сообщает Variety
.
В последнем сезоне будет 10 эпизодов, с учетом которых весь проект будет состоять из 325 серий, что делает его одним из самых продолжительных в истории американского телевидения.
«Мыслить как преступник» рассказывает о следователях ФБР, специалистах по поведенческому анализу, которые исследуют самых опасных преступников в целях предотвратить дальнейшие трагедии.
На протяжении разных сезонов в сериале менялся состав исполнителей главных ролей. На данный момент это Джо Мантенья
, Пейджет Брюстер
, Мэттью Грей Габлер
, Эй Джей Кук
, Аиша Тайлер
, Кирстен Вангснесс
, Адам Родригес
и Дэниэл Хенни
. Сейчас выходит 14-й сезон проекта.