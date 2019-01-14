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Хит канала CBS «Мыслить как преступник» завершится 15-м сезоном

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14 января 2019
Сериал «Мыслить как преступник», который выходил на канале CBSс 2005 года, все-таки завершится 15-м сезоном, сообщает Variety.

Хит канала CBS «Мыслить как преступник» завершится 15-м сезоном

В последнем сезоне будет 10 эпизодов, с учетом которых весь проект будет состоять из 325 серий, что делает его одним из самых продолжительных в истории американского телевидения.

«Мыслить как преступник» рассказывает о следователях ФБР, специалистах по поведенческому анализу, которые исследуют самых опасных преступников в целях предотвратить дальнейшие трагедии.

На протяжении разных сезонов в сериале менялся состав исполнителей главных ролей. На данный момент это Джо Мантенья, Пейджет Брюстер, Мэттью Грей Габлер, Эй Джей Кук, Аиша Тайлер, Кирстен Вангснесс, Адам Родригес и Дэниэл Хенни. Сейчас выходит 14-й сезон проекта.
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