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Найден новый режиссёр для киноадаптации Minecraft

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15 января 2019
Робу Макэленни, покинувшему в августе прошлого года режиссёрское кресло экранизации видеоигры Minecraft, нашли замену, уверяет Variety.

Новым постановщиком назначен Питер Соллетт, снявший инди-фильмы «Всё, что у меня есть» и «Будь моим парнем на пять минут».

Найден новый режиссёр для киноадаптации Minecraft
фото: nerdevil.it

Над сценарием корпят братья Аарон и Адам Ни («Властелины вселенной»), заменившие Джейсона Фукса. На одну из главных ролей претендовал Стив Карелл, но позднее ему пришлось покинуть проект из-за загруженного графика. Премьера была запланирована на 25 мая 2019 года, теперь же ленту следует ожидать не раньше 2020-го.

В оригинале игрок создаёт себе аватара, потом из трёхмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров.
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