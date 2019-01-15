Найден новый режиссёр для киноадаптации Minecraft

Робу Макэленни
, покинувшему в августе прошлого года режиссёрское кресло экранизации видеоигры Minecraft
, нашли замену, уверяет Variety
.
Новым постановщиком назначен Питер Соллетт
, снявший инди-фильмы «Всё, что у меня есть»
и «Будь моим парнем на пять минут»
.
Над сценарием корпят братья Аарон
и Адам Ни
(«Властелины вселенной»
), заменившие Джейсона Фукса
. На одну из главных ролей претендовал Стив Карелл
, но позднее ему пришлось покинуть проект из-за загруженного графика. Премьера была запланирована на 25 мая 2019 года, теперь же ленту следует ожидать не раньше 2020-го.
В оригинале игрок создаёт себе аватара, потом из трёхмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров.