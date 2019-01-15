С 30 января по 3 февраля в пяти российских городах пройдёт Третий фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Фестивальными площадками в этом году станут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Казань. Зрители смогут увидеть как традиционные фильмы проката Индии, так и картины, которые полностью меняют представление об индийском кино – байопики, фантастику и спортивные драмы. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Киносмотр откроется 30 января в 19.00 в столичном киноцентре «Октябрь» показом драмы Абхишека Капура «Кедарнатх» о разнице вероисповеданий и разнице восприятия мира, потерявшей актуальность перед лицом стихии и любви к ближнему. В течение пяти дней будут также показаны «Боец», «Пять свадеб», «Летящий Пенджаб», «Баджирао и Мастани», «Нитка-Иголка: сделано в Индии» и «Рок-звезда». Все эти картины стали лидерами индийского кинопроката и выходили, зачастую вызывая бурные дискуссии, нарушая табу и бросая вызов обществу. С фестивальным расписанием можно ознакомиться здесь.
фото: Пресс-служба фестиваля
«Мы подобрали фильмы, которые могут показаться неожиданными для российского зрителя. Довольно долго мы прокатываем индийское кино в России, мы привозим наши новинки, и они удивляют жителей вашей страны, а три года назад мы решили впервые провести Bollywood Film Festival, где куда больше возможностей показать всё разнообразие индийского кино. Общаясь со своими знакомыми и друзьями я понял, как до сих пор живы стереотипы, что индийское кино – это лишь песни, танцы и большая любовь. Конечно, такие фильмы остаются в некотором смысле визитной карточкой индийского кинопрома, но при этом мы создаём и другое кино. Драмы о наркотрафике, спортивные драмы, байопики. Кстати, зачастую некоторые фильмы вызывают изменения в обществе самим фактом своего появления. Так, мы прокатывали фильм "Пэдмен" – о создателе женских гигиенических средств. Эта тема до сих пор табуирована в Индии, да и в России, и сам факт появления такого фильма и выхода его на экраны говорит о положительном изменении общества. Что касается фильмов фестиваля, то, наверно, главная его тема – попытка осознать, а значит, найти примирение между мусульманским и индуистским сообществами моей страны. Ведь зачастую все отличия оказываются надуманными. Когда два человека разных миров сталкиваются и проводят время вместе, то понимают, что не так уж сильны различия между ними. И вот уже оказывается, что мы все – просто люди. Об этом наше кино, ну и о любви, конечно», – рассказал основатель фестиваля и кинокомпании Indian Films Тасин Назим
По словам руководителя проекта «КАРО.Арт» Максима Горбова, «впервые за долгие годы индийский кинематограф так масштабно возвращается на большие экраны нашей страны. Это третий общероссийский Bollywood Film Festival. В этом году фестиваль индийских фильмов объединит пять городов. В будущем его география будет расти вместе с ростом киносети и всё больше российских городов сможет погрузиться в мир ярких красок, страстных диалогов и зажигательных танцев, за которые мы так любим индийские фильмы».