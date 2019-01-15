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Любовь Баханкова научит любить Светлану Антонову

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Новости кино >>
15 января 2019
Режиссёр Наталья Углицких завершила съёмки четырёхсерийной мелодрамы «Психология любви» со Светланой Антоновой, Любовью Баханковой и Кириллом Гребенщиковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала Dомашний.

Любовь Баханкова научит любить Светлану Антонову
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

По сюжету у преуспевающей бизнес-леди Вероники Ливановой (Антонова) налаженная жизнь: она живёт в загородном доме, управляет собственным рестораном и, после развода с мужем Всеволодом (Гребенщиков), нашла новую любовь – красивого и заботливого мужчину. Но пока Ника занималась бизнесом и устраивала личную жизнь, она упустила из виду проблемы своей дочери-подростка Кати и потеряла её доверие. Именно в этот трудный момент любимый изменяет ей с другой. Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг. Пытаясь решить навалившиеся проблемы Ника приглашает психолога Александру (Баханкова), чтобы попробовать вернуть всё на свои места.

По словам режиссёра, в мини-сериале затрагиваются «темы, знакомые каждому человеку: конфликт отцов и детей, переходный период у подростков, взаимоотношения мужчины и женщины. В героях фильма наши зрители наверняка узнают себя, а заодно и смогут получить ответы на волнующие вопросы».

«Я искренне убеждена, что плохих людей не бывает. Все люди рождаются хорошими, но жизнь их меняет к худшему, заставляя делать выбор в сторону плохих поступков. Ника после определённых событий стала довольно чёрствой, даже жёсткой женщиной. И страдает от этого в первую очередь сама», – рассказала о своей героине Светлана Антонова.

Любовь Баханкова научит любить Светлану Антонову
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

«"Психология любви" – это небольшая картина о том, как надо бережно относиться к близким людям, чтобы их не потерять. Всеволод – талантливый человек, художник, которому на определённом жизненном этапе не повезло. Но он и сам к этому приложил руку», – поведал о своей роли Кирилл Гребенщиков.

«Александра пытается донести до всех правильные мысли: не нужно искать постоянно новую любовь, как это принято в современном мире, а нужно помогать тем, кто тебе дорог сейчас, принимать их слабые стороны и, самое главное, уметь прощать», – рассказала Любовь Баханкова.
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Любовь Баханкова научит любить Светлану Антонову фотографии
Любовь Баханкова научит любить Светлану Антонову фотографии
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