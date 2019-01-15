Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов»

15 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
15 января 2019
20 января в 13:00 на телеканале «Че!» стартует второй сезон популярного сериала «Викинги». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Телешоу продолжит историю о набегах викингов на Британию и Западно-Франкское королевство в период раннего средневековья, созданную на основе скандинавских саг.

Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов»
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»

Скандинавия. 793 год. Молодой фермер племени данов Рагнар (Трэвис Фиммел) бросает вызов своему правителю – ярлу Харальдсону (Габриэль Бирн). Рагнар хочет прекратить набеги англо-саксонского короля на восточные земли и предлагает соплеменникам напасть на запад. Викинги Каттегата начинают строить быстроходный корабль и без разрешения ярла отправляются в Британию.

В сериале также заняты Кэтрин Уинник, Клайв Станден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард и другие актёры.
версия для печати
Ссылки по теме
«Викинги» приходят в твой город
Сезон с Данилой Козловским станет для «Викингов» последним
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Габриэль БирнДжессалин ГилсигГустаф СкарсгардКлайв СтанденКэтрин УинникТрэвис Фиммел
фильмы
Викинги

фотографии >>
Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов» фотографии
Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов» фотографии
Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов» фотографии
Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Алексей Франдетти
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Мерет Бекер
Иван Босильчич
Барбара Вжесиньская
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
Стекло
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2019
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью