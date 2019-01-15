Канал «Че!» покажет второй сезон «Викингов»

20 января в 13:00 на телеканале «Че!» стартует второй сезон популярного сериала «Викинги». Об этом сообщает пресс-служба канала.
Телешоу продолжит историю о набегах викингов на Британию и Западно-Франкское королевство в период раннего средневековья, созданную на основе скандинавских саг.
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»
Скандинавия. 793 год. Молодой фермер племени данов Рагнар (Трэвис Фиммел) бросает вызов своему правителю – ярлу Харальдсону (Габриэль Бирн). Рагнар хочет прекратить набеги англо-саксонского короля на восточные земли и предлагает соплеменникам напасть на запад. Викинги Каттегата начинают строить быстроходный корабль и без разрешения ярла отправляются в Британию.