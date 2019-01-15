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Создателей «Дикой лиги» оштрафуют за срыв сроков производства

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Новости кино >>
15 января 2019
Создателям «Дикой лиги» грозит штраф от Минкульта за срыв сроков производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи финансового директора продюсерского центра «Новое время» Дмитрия Шмулевича с Владимиром Мединским.

Лента Андрея Богатырёва и Арта Камачо, посвящённая зарождению футбола в России в ХХ веке, была представлена на питчинге Минкультуры в 2016 году. Главные роли закреплены за Владимиром Яглычем, Иваном Охлобыстиным, Дмитрием Назаровым и Олесей Судзиловской, а компанию им составили футболист Артём Дзюба и другие члены российской сборной.

Создателей «Дикой лиги» оштрафуют за срыв сроков производства
фото: mkrf.ru

По словам министра культуры, «у проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должны были сдать в декабре 2018 года. Если производство фильма сильно затягивается, а потом он ещё и собирает маленькую кассу, хотя позиционировался как массовое кино, мы будем обращать внимание на такие вещи при распределении субсидий». Ведомство впредь намерено обращать внимание не только на сборы, но и на оговорённые сроки производства лент.

В своё оправдание Дмитрий Шмулевич посетовал на то, что производство картины затянулось из-за участия в нём таких известных американских актёров, как Эдриан Пол. В настоящий момент «лента находится в активной фазе постпродакшна» и «будет готова в конце февраля — начале марта этого года». Продюсерский центр ведёт переговоры с кинокомпаниями «Двадцатый век Фокс» и «Юниверсал», чтобы определить с ними дату выхода в прокат, который, предположительно, стартует в ноябре 2019 года.
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