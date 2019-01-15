Создателей «Дикой лиги» оштрафуют за срыв сроков производства

Создателям «Дикой лиги»
грозит штраф от Минкульта за срыв сроков производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи финансового директора продюсерского центра «Новое время» Дмитрия Шмулевича
с Владимиром Мединским
.
Лента Андрея Богатырёва
и Арта Камачо
, посвящённая зарождению футбола в России в ХХ веке, была представлена на питчинге Минкультуры в 2016 году. Главные роли закреплены за Владимиром Яглычем
, Иваном Охлобыстиным
, Дмитрием Назаровым
и Олесей Судзиловской
, а компанию им составили футболист Артём Дзюба
и другие члены российской сборной.
По словам министра культуры, «у проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должны были сдать в декабре 2018 года. Если производство фильма сильно затягивается, а потом он ещё и собирает маленькую кассу, хотя позиционировался как массовое кино, мы будем обращать внимание на такие вещи при распределении субсидий».
Ведомство впредь намерено обращать внимание не только на сборы, но и на оговорённые сроки производства лент.
В своё оправдание Дмитрий Шмулевич посетовал на то, что производство картины затянулось из-за участия в нём таких известных американских актёров, как Эдриан Пол
. В настоящий момент «лента находится в активной фазе постпродакшна»
и «будет готова в конце февраля — начале марта этого года».
Продюсерский центр ведёт переговоры с кинокомпаниями «Двадцатый век Фокс» и «Юниверсал», чтобы определить с ними дату выхода в прокат, который, предположительно, стартует в ноябре 2019 года.