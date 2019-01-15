Дебют ученика Александра Сокурова покажут на Берлинском кинофестивале

Премьера фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, состоится в рамках программы «Форум» 69-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля, сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм», занимавшейся производством картины.
фото: Киностудия "Ленфильм"
«Мальчик русский» – это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. «Слухачами» в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.
Сценарий Александр Золотухин написал сам еще во время обучения в мастерской А.Н. Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Сам Сокуров выступил художественным руководителем дебютной работы. Генеральным продюсером фильма стал Эдуард Пичугин, возглавляющий киностудию «Ленфильм». Проект ленты под рабочим названием «Слухач» был представлен на питчинге Министерства культуры РФ в 2016 году. Кроме поддержки федерального ведомства картина также получила помощь от правительства Санкт-Петербурга.
«Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом», – цитирует пресс-служба слова режиссера.