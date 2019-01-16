НТВ посетит «Один»

По сюжету Одинцов нелюдим и никому не верит: семь лет назад из-за конфликта с начальством и предательства друзей он ушёл из полиции, а потом и вовсе развёлся с женой. Оставшись в полном одиночестве, Одинцов без долгих раздумий соглашается на предложение давнего знакомого поработать в ремонтной бригаде. Но однажды работа вновь свела его с одним из старых товарищей по службе – Виктором Кульбой (Владислав Резник), который оказался владельцем очередной квартиры. Виктор внезапно обращается к «Одину» за помощью. Роман приходит в кафе, где ему была назначена встреча, и обнаруживает там Кульбу мёртвым. Роман вынужден заняться расследованием гибели своего прежнего товарища и приходит к выводу, что это убийство было совершено по указанию могущественной теневой структуры, опутавшей полицию города. Решив найти истинных заказчиков преступления, «Один» шаг за шагом приближается к выяснению причин несправедливости, круто изменившей его судьбу много лет назад, и помогает людям, столкнувшимся с бедой по воле случая или чьего-то злого умысла.
«Мой герой живёт особняком, как медведь в берлоге, потому что в своё время его предали все, кто находился рядом – начиная друзьями и заканчивая женой. Его выгнали с работы и он начал заниматься строительством, работать в самой обычной бригаде. Он пытается уйти от своего прошлого, но волей судьбы встречается со старым другом, который просит его об одолжении – заняться одним убийством. И вот так он попадает в этот круговорот. Этот фильм как раз о возвращении человека к своему делу, которым он должен заниматься», – рассказал Александр Бухаров.