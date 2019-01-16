Вера Фармига и Джон Бернтал вошли в «Клан Сопрано»

К команде полнометражного приквела «Клана Сопрано»
под названием «Многие святые Ньюарка»
присоединились Вера Фармига
, Джон Бернтал
, Кори Столл
и Билли Магнуссен
, уверяют THR
и Variety
.
Актёры составят компанию Алессандро Ниволе
, который сыграет дядю Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини
) и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли
) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.
События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров.
Ленту поставит Алан Тейлор
, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом
, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер
, который также работал над сериалом.