Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Фармига и Джон Бернтал вошли в «Клан Сопрано»

16 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
16 января 2019
К команде полнометражного приквела «Клана Сопрано» под названием «Многие святые Ньюарка» присоединились Вера Фармига, Джон Бернтал, Кори Столл и Билли Магнуссен, уверяют THR и Variety.

Актёры составят компанию Алессандро Ниволе, который сыграет дядю Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.

Вера Фармига и Джон Бернтал вошли в «Клан Сопрано»
фото: tvguide.com

События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров.

Ленту поставит Алан Тейлор, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер, который также работал над сериалом.
версия для печати
Ссылки по теме
Алан Тейлор напомнит про «Клан Сопрано»
Дэвид Чейз готовит приквел «Клана Сопрано»
Алессандро Ниволу позвали в приквел «Клана Сопрано»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыприквел
персоны
Джон БернталДжеймс ГандольфиниМайкл ИмпериолиБилли МагнуссенАлессандро НиволаКори СтоллВера Фармига
фильмы
Клан Сопрано

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Кублицкий
14 января ушёл из жизни продюсер Алексей Кублицкий.
Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Артём Иноземцев
Василий Лановой
Виктория Литвиненко
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Александр Харашкевич
Ришар Боринже
Войцех Высоцкий
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
Даниела Эскобар
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
Стекло
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2019
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью