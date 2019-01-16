София Коппола пригласила Билла Мюррея в свой новый фильм

Билл Мюррей
спустя 16 лет после «Трудностей перевода»
вновь поработает с Софией Копполой
, сообщает IndieWire
.
Режиссёр совместно с Apple и студией A24 поставит по своему сценарию фильм «На мели»
(On the Rocks), который спродюсирует на пару с Юри Хенли
. Помимо Мюррея, главную роль в картине также исполнит Рашида Джонс
. Съёмки запланированы на осень наступившего года и пройдут в Нью-Йорке.
Зрителям поведают историю молодой матери (Джонс), которая в Большом Яблоке воссоединяется со своим отцом-кутилой (Мюррей).