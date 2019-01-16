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София Коппола пригласила Билла Мюррея в свой новый фильм

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16 января 2019
Билл Мюррей спустя 16 лет после «Трудностей перевода» вновь поработает с Софией Копполой, сообщает IndieWire.

София Коппола пригласила Билла Мюррея в свой новый фильм
фото: theplaylist.net

Режиссёр совместно с Apple и студией A24 поставит по своему сценарию фильм «На мели» (On the Rocks), который спродюсирует на пару с Юри Хенли. Помимо Мюррея, главную роль в картине также исполнит Рашида Джонс. Съёмки запланированы на осень наступившего года и пройдут в Нью-Йорке.

Зрителям поведают историю молодой матери (Джонс), которая в Большом Яблоке воссоединяется со своим отцом-кутилой (Мюррей).
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