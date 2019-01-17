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Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля

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Новости кино >>
17 января 2019
На канале ТВ-3 11 февраля стартует киносериал «Гоголь», который, в отличие от кинотеатральной трилогии, будет содержать новые сцены и два ранее не демонстрировавшихся эпизода, сообщает пресс-служба канала.

Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

Так, в серии «Мертвые души» создатели сериала обещают откровенные сцены с Александром Петровым в образе Николая Гоголя: фантазия сценаристов Алексея Чупова и Наташи МеркуловойЧеловек, который всех удивил») познакомит будущего классика русской литературы с весьма специфическим тайным обществом аристократов и помещиков.

«"Гоголь" изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало. В нём встречается немало эротических фрагментов, но серия "Мёртвые души" насыщена ими особенно. Ещё на этапе разработки сценария было решено, что в этом эпизоде должна фигурировать некая секта, но раз продюсеры связались с нами, то эта секта обязательно будет эротическая!» – отмечает Меркулова.

Ее соавтор Алексей Чупов говорит, что в этой серии «угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По».

«В этой серии – не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами. И нам очень нравится, что словосочетание «мёртвые души» получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто ещё не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие «мёртвые души» на самом деле», – подчеркивает Чупов.

Кроме того, зрители услышат предысторию героя Евгения Стычкина, полицейского Бинха, и узнают, какая трагедия заставила его навсегда покинуть Петербург. Другой новый эпизод, «Колодец крови», позволит заглянуть в загадочное прошлое Диканьки, также омрачённое визитами Тёмного Всадника. Восьмисерийный киносериал «Гоголь» включает более ста минут свежего и оригинального контента, который не видел ещё никто.

Кинотрилогия «Гоголь» телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях собрала в российском прокате более 1,3 миллиарда рублей, её увидели свыше 5 миллионов зрителей. «Гоголь» был удостоен национальной премии ТЭФИ в номинации «Событие телевизионного сезона», а также специального приза за вклад в развитие индустрии телевизионного кино с формулировкой «За успешный кинопрокат телесериала» на VI церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ).

Проект «Гоголь» также представлен в шести номинациях на премию «Золотой орёл», результаты которой будут объявлены 25 января.
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ГогольГоголь. ВийГоголь. НачалоГоголь. Страшная местьЧеловек, который удивил всех

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Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля фотографии
Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля фотографии
Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля фотографии
Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля фотографии
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