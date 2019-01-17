Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля

На канале ТВ-3 11 февраля стартует киносериал «Гоголь», который, в отличие от кинотеатральной трилогии, будет содержать новые сцены и два ранее не демонстрировавшихся эпизода, сообщает пресс-служба канала.
«"Гоголь" изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало. В нём встречается немало эротических фрагментов, но серия "Мёртвые души" насыщена ими особенно. Ещё на этапе разработки сценария было решено, что в этом эпизоде должна фигурировать некая секта, но раз продюсеры связались с нами, то эта секта обязательно будет эротическая!» – отмечает Меркулова.
Ее соавтор Алексей Чупов говорит, что в этой серии «угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По».
«В этой серии – не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами. И нам очень нравится, что словосочетание «мёртвые души» получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто ещё не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие «мёртвые души» на самом деле», – подчеркивает Чупов.
Кроме того, зрители услышат предысторию героя Евгения Стычкина, полицейского Бинха, и узнают, какая трагедия заставила его навсегда покинуть Петербург. Другой новый эпизод, «Колодец крови», позволит заглянуть в загадочное прошлое Диканьки, также омрачённое визитами Тёмного Всадника. Восьмисерийный киносериал «Гоголь» включает более ста минут свежего и оригинального контента, который не видел ещё никто.