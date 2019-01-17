Продолжение «Охотников за привидениями» снимет сын режиссера оригинала

Режиссер фильмов «Джуно
», «Мне бы в небо
» и недавней «Талли
» Джейсон Райтман
снимет продолжение популярного фильма 1984 года «Охотники за привидениями
», за постановку которого отвечал его отец Айван Райтман, сообщает Deadline
.
За производство картины отвечает студия Sony Pictures. Съемки должны начаться этим летом. Сценарий для новых «Охотников за привидениями» написал сам Райтман вместе с Гилом Кинаном
, режиссером ремейка «Полтергейста
», выходившего на экраны в 2015 году.
Фильм станет прямым продолжением оригинальных «Охотников за привидениями» и не будет иметь отношения к женскому перезапуску
2016 года, за который отвечал режиссер Пол Фейг
. Другие подробности пока не известны, зато Sony Pictures уже успела заинтриговать поклонников фильма 1984 года мрачным тизером
нового проекта и озвучить дату релиза – лето 2020 года.