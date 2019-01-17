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Продолжение «Охотников за привидениями» снимет сын режиссера оригинала

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17 января 2019
Режиссер фильмов «Джуно», «Мне бы в небо» и недавней «Талли» Джейсон Райтман снимет продолжение популярного фильма 1984 года «Охотники за привидениями», за постановку которого отвечал его отец Айван Райтман, сообщает Deadline.

Продолжение «Охотников за привидениями» снимет сын режиссера оригинала

За производство картины отвечает студия Sony Pictures. Съемки должны начаться этим летом. Сценарий для новых «Охотников за привидениями» написал сам Райтман вместе с Гилом Кинаном, режиссером ремейка «Полтергейста», выходившего на экраны в 2015 году.

Фильм станет прямым продолжением оригинальных «Охотников за привидениями» и не будет иметь отношения к женскому перезапуску 2016 года, за который отвечал режиссер Пол Фейг. Другие подробности пока не известны, зато Sony Pictures уже успела заинтриговать поклонников фильма 1984 года мрачным тизером нового проекта и озвучить дату релиза – лето 2020 года.

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