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«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году

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17 января 2019
Режиссер Юрий Быков завершил съемки драмы «Сторож», где сам играет главную роль, сообщает пресс-служба компании «Инвада Фильм», ответственной за производство картины.

«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году
фото: пресс-служба компании «Инвада Фильм»

Главный герой фильма Влад в свои 40 лет живет затворником, работая сторожем в заброшенном санатории. Однажды ночью появляется супружеская пара – Вера и Стас. Они находятся в бегах, их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но, помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.

Помимо Быкова в фильме сыграли Владислав Абашин и Алла Юганова. Выход фильма запланирован на 2020 год.

«Работать с режиссером Юрием Быковым было очень приятно не только с профессиональной, но и с человеческой точки зрения. Он обладает ярко выраженной авторской индивидуальностью и узнаваемым режиссерским стилем. Мой главный интерес к проекту был в том, что это история общечеловеческая. Юра перебирает все социальные связи, свойственные людям. Он смотрит на любовь, родственные отношения, дружбу, право на ошибку. “Сторож” больше других повернут к зрителю, и это шаг вперед в его творческом исследовании», – отметил генеральный продюсер ленты Александр Котелевский.

В этом году на экраны выходит другая новая работа Быкова – фильм «Завод», рассказывающий о группе простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их все собираются уволить и берут в заложники олигарха, решившего разорить завод.
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«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году фотографии
«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году фотографии
«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году фотографии
«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году фотографии
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