«Сторож» Юрия Быкова выйдет на экраны в 2020 году

анонс

Фильм «Русские жены» должны были выпустить еще в 2015 году.

Фильм выйдет в прокат летом 2020 года.

17 января

Киносериал «Гоголь» стартует на ТВ-3 11 февраля

Он будет на два эпизода больше, чем киноверсия.