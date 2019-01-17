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Мединский пригрозил уголовным делом продюсеру режиссерского дебюта Юрия Арабова

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Новости кино >>
17 января 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский провел встречу с продюсером Эллой Архангельской, ответственной за производство режиссерского дебюта сценариста Юрия Арабова «Русские жены». Фильм должны были сдать еще в 2015 году, однако он до сих пор не готов, сообщается на сайте ведомства.

Мединский пригрозил уголовным делом продюсеру режиссерского дебюта Юрия Арабова
фото: Элла Архангельская/mkrf.ru

«В 2013 году вы получили почти миллион долларов США (субсидия составил 25 млн рублей – прим. ред.) по тогдашнему курсу. Задержка в выпуске картины составила уже более 3,5 лет и сейчас речь может идти, в том числе о возбуждении уголовного дела за хищение бюджетных средств в случае нашего обращения в соответствующие органы. Вы должны или незамедлительно вернуть указанную сумму, или дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента будет сдана, а кроме того, заплатить штраф», – сказал Мединский.

Продюсер объяснила задержку со сдачей картины из-за того, что фильм производится в копродукции России и Албании, при этом финансирование последней поступило только в декабре 2017 года.

«Мы не ожидали, что столкнемся с такими большими трудностями, и ни в коем случае не уходим от ответственности. Обещаем, что картина будет сдана в Минкультуры России к сентябрю», – заявила продюсер картины.

По ее словам, выход картины в прокат и в России, и в Албании также намечен на осень 2019 года.

Фильм «Русские жены» – психологическая драма, посвященная судьбе советских женщин, переехавших в Албанию в 1950-х годах, когда после разрыва отношений с СССР многие из них были репрессированы. В основу сценария положены реальные факты, с которыми автор сценария и режиссер картины Юрий Арабов познакомился в Тиране. В сценарии также использованы мотивы из произведений классика албанской литературы Измаила Кадаре. В центре сюжета — дружба двух женщин, одна из которых оказывается жертвой, а другая — ее палачом.

Ранее Министерство культуры РФ сообщило о том, что за срыв сроков производства штраф грозит создателям ленты «Дикая лига».
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