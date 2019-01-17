Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий

В Москве в возрасте 46 лет скончался продюсер Алексей Кублицкий
, работавший над такими картинами, как «Ночной дозор
», «Дневной дозор
», «Высоцкий. Спасибо, что живой
», сообщают коллеги актера.
Алексей Кублицкий родился и вырос в Волгограде. В 16 лет, окончив школу, поступил в МГУ на телевизионное отделение факультета журналистики. Однако уже на первом курсе связал свою жизнь с кино. Начинал со скромных позиций: был видеоинженером, ассистентом режиссера, ассистентом оператора, директором картин. Наконец, решил попробовать свои силы в продюсерском деле.
С 2001 по 2008 годы Кублицкий был ведущим продюсером кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова
. В эти годы компания выпустила фильмы, которые сразу стали хитами: «Ирония судьбы. Продолжение
», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен
» и другие.
«Леша был человеком одержимым решением неразрешимых задач - именно благодаря таким людям существует кино! Без него точно не было бы никаких "Дозоров" в 2004 году
», – отметил Тимур Бекмамбетов.
С 2009 года Алексей был продюсером кинокомпании Production Value World Wide. Он принимал активное участие в создании картин «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Подсадной
», «О чем молчат девушки
».
«Алексей Леонидович – большой и светлый. Сказать «был» у меня не выходит. Он есть. В тех фильмах, которые он сделал. В тех людях, которым он помог стать собой. В профессии от него исходила спокойная уверенность: «Мы справимся», даже когда было непонятно - как. Он знал, что получится, надо только как следует упереться. У него получилось», – говорит продюсер Анатолий Максимов.
В 2018 году он закончил работу над сериалом «Презумпция невиновности
».
Алексея Кублицкого похоронят 19 января в Волгограде.