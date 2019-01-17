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Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий

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Новости кино >>
17 января 2019
В Москве в возрасте 46 лет скончался продюсер Алексей Кублицкий, работавший над такими картинами, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Высоцкий. Спасибо, что живой», сообщают коллеги актера.

Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий

Алексей Кублицкий родился и вырос в Волгограде. В 16 лет, окончив школу, поступил в МГУ на телевизионное отделение факультета журналистики. Однако уже на первом курсе связал свою жизнь с кино. Начинал со скромных позиций: был видеоинженером, ассистентом режиссера, ассистентом оператора, директором картин. Наконец, решил попробовать свои силы в продюсерском деле.

С 2001 по 2008 годы Кублицкий был ведущим продюсером кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. В эти годы компания выпустила фильмы, которые сразу стали хитами: «Ирония судьбы. Продолжение», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен» и другие.

«Леша был человеком одержимым решением неразрешимых задач - именно благодаря таким людям существует кино! Без него точно не было бы никаких "Дозоров" в 2004 году», – отметил Тимур Бекмамбетов.

С 2009 года Алексей был продюсером кинокомпании Production Value World Wide. Он принимал активное участие в создании картин «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Подсадной», «О чем молчат девушки».

«Алексей Леонидович – большой и светлый. Сказать «был» у меня не выходит. Он есть. В тех фильмах, которые он сделал. В тех людях, которым он помог стать собой. В профессии от него исходила спокойная уверенность: «Мы справимся», даже когда было непонятно - как. Он знал, что получится, надо только как следует упереться. У него получилось», – говорит продюсер Анатолий Максимов.

В 2018 году он закончил работу над сериалом «Презумпция невиновности».

Алексея Кублицкого похоронят 19 января в Волгограде.
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персоны
Тимур БекмамбетовАлексей Кублицкий
фильмы
Высоцкий. Спасибо, что живойДневной ДозорИрония судьбы. ПродолжениеНочной ДозорО чем молчат девушкиОсобо опасенПодсаднойПрезумпция невиновности

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