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Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка

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Новости кино >>
18 января 2019
В сети появился трейлер экшн-триллера «Джон Уик 3» режиссера Чада Стахелски, который приложил руку к предыдущим частям. Главного героя все так же играет Киану Ривз.


В третьей главе франшизы суперкиллер Джон Уик нарушает кодекс тайной гильдии ассасинов, совершив убийство на его территории, и получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка

Роли в картине исполнили Йен Макшейн, Холли Берри, Анжелика Хьюстон, Лоуренс Фишберн, Лэнс Реддик, Хироюки Санада, Марк Дакаскос и другие.

В российский прокат «Джон Уик 3» выходит 16 мая 2019 года.
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Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка фотографии
Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка фотографии
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