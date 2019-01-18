Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка

В сети появился трейлер экшн-триллера «Джон Уик 3»
режиссера Чада Стахелски
, который приложил руку к предыдущим частям
. Главного героя все так же играет Киану Ривз
.
В третьей главе франшизы суперкиллер Джон Уик нарушает кодекс тайной гильдии ассасинов, совершив убийство на его территории, и получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.
Роли в картине исполнили Йен Макшейн
, Холли Берри
, Анжелика Хьюстон
, Лоуренс Фишберн
, Лэнс Реддик
, Хироюки Санада
, Марк Дакаскос
и другие.
В российский прокат «Джон Уик 3»
выходит 16 мая 2019 года.