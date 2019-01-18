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Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды

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Новости кино >>
18 января 2019
Кино-театр.ру представляет второй трейлер романтической комедии Кирилла Плетнева («Жги!») «Семь ужинов».


По сюжету муж, преподаватель психологии, пытаясь отговорить жену от развода, буквально на ходу придумывает концепцию семи особых ужинов, которые должны спасти их отношения. И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Изначально сценарист картины Алексей Зюзин задумал, чтобы два главных героя, муж и жена, ни при каких условиях не выходили из своего загородного дома: «Я нарисовал картинки каждого из ужинов: герои с завязанными глазами, голые или в присутствии незнакомца. Когда начали подробно продумывать персонажей и их взаимодействие, режиссер Кирилл Плетнев решил разрушить эту камерность и «выпустить» героев из дома на улицу, от чего сюжет несомненно выиграл».

Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды

Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Александр Лыков и Анастасия Уколова.

«Каждый наш ужин не похож на предыдущий, а соответственно, и эмоции эти ужины вызывают разные, - рассказал Роман Курцын. - Где-то мы шалили и безобразничали, а где-то все было душевно, трепетно. Зритель будет на качелях – то на моей стороне, то на стороне героини Полины. Уверен, все будут плакать и смеяться, а вот помирились они или нет - я вам не скажу! Но скажу, что этот фильм - точно лучший подарок ко дню всех влюблённых».

«В российском кино я такого оформления еще не встречал, - поделился Александр Лыков. - Если сравнивать с мировым кинематографом, то нового все равно ничего не сделаешь, да и смысла нет. Самое главное заключается в исполнении – насколько это профессионально, ярко, свежо, остроумно. Поскольку ребята молодые, они сами были очень заинтересованы в том, чтобы все классно сделать. Атмосфера на площадке была авторская, когда видно, что режиссер переживает за то, что он делает. Это ведь не дебют Плетнева, но все равно он с трепетом и вниманием все делал, как мне казалось. Главные герои были подключены к процессу и работали очень азартно, что мне импонирует».

В российском прокате «Семь ужинов» стартуют 14 февраля 2019 года.
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Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды фотографии
Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды фотографии
Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды фотографии
Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды фотографии
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