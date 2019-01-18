Роман Курцын хочет удержать Полину Максимову с помощью еды

Кино-театр.ру представляет второй трейлер романтической комедии Кирилла Плетнева
(«Жги!»
) «Семь ужинов»
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По сюжету муж, преподаватель психологии, пытаясь отговорить жену от развода, буквально на ходу придумывает концепцию семи особых ужинов, которые должны спасти их отношения. И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.
Изначально сценарист картины Алексей Зюзин
задумал, чтобы два главных героя, муж и жена, ни при каких условиях не выходили из своего загородного дома: «Я нарисовал картинки каждого из ужинов: герои с завязанными глазами, голые или в присутствии незнакомца. Когда начали подробно продумывать персонажей и их взаимодействие, режиссер Кирилл Плетнев решил разрушить эту камерность и «выпустить» героев из дома на улицу, от чего сюжет несомненно выиграл
».
Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын
, Полина Максимова
, Елена Яковлева
, Владимир Ильин
, Петар Зекавица
, Александр Лыков
и Анастасия Уколова
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«Каждый наш ужин не похож на предыдущий, а соответственно, и эмоции эти ужины вызывают разные
, - рассказал Роман Курцын. - Где-то мы шалили и безобразничали, а где-то все было душевно, трепетно. Зритель будет на качелях – то на моей стороне, то на стороне героини Полины. Уверен, все будут плакать и смеяться, а вот помирились они или нет - я вам не скажу! Но скажу, что этот фильм - точно лучший подарок ко дню всех влюблённых
».
«В российском кино я такого оформления еще не встречал
, - поделился Александр Лыков. - Если сравнивать с мировым кинематографом, то нового все равно ничего не сделаешь, да и смысла нет. Самое главное заключается в исполнении – насколько это профессионально, ярко, свежо, остроумно. Поскольку ребята молодые, они сами были очень заинтересованы в том, чтобы все классно сделать. Атмосфера на площадке была авторская, когда видно, что режиссер переживает за то, что он делает. Это ведь не дебют Плетнева, но все равно он с трепетом и вниманием все делал, как мне казалось. Главные герои были подключены к процессу и работали очень азартно, что мне импонирует
».
В российском прокате «Семь ужинов»
стартуют 14 февраля 2019 года.