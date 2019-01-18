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У мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» появится игровой ремейк

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18 января 2019
Компания Disney продолжает использовать свое анимационное наследие для новых игровых фильмов. Вслед за «Красавицей и чудовищем» и только готовящимся к выходу в прокат «Королем Львом», «Дамбо» и «Аладдином» студия реанимирует мультфильм «Горбун из Нотр-Дама». Работа над игровым ремейком находится на начальном этапе, сообщает Deadline.

У мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» появится игровой ремейк

Сценарий для фильма напишет обладатель премии Tony Дэвид Генри Хван, на счету которого лента Дэвида Кроненберга «М.Баттерфляй» и сериалом «Любовники». Музыкой займутся Алан Менкен и Стивен Шварц, работавшие над оригинальным мультфильмом.

Одним из продюсеров проекта станет Джош Гад, сыгравший в «Красавице и чудовище». Согласно источникам Deadline, актер может исполнить и главную роль в фильме, однако пока студия утверждает, что кастинга еще не было.

Полнометражный мультфильм Disney «Горбун из Нотр-Дама» был основан на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». На экраны лента выходила в 1996 году и была номинирована одновременно на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший саундтрек и на премию «Золотая малина» как «худший блокбастер». В 2002 году вышел сиквел мультфильма.
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