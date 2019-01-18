У мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» появится игровой ремейк

Компания Disney продолжает использовать свое анимационное наследие для новых игровых фильмов. Вслед за «Красавицей и чудовищем
» и только готовящимся к выходу в прокат «Королем Львом
», «Дамбо
» и «Аладдином
» студия реанимирует мультфильм «Горбун из Нотр-Дама
». Работа над игровым ремейком находится на начальном этапе, сообщает Deadline
.
Сценарий для фильма напишет обладатель премии Tony Дэвид Генри Хван
, на счету которого лента Дэвида Кроненберга
«М.Баттерфляй
» и сериалом «Любовники
». Музыкой займутся Алан Менкен
и Стивен Шварц
, работавшие над оригинальным мультфильмом.
Одним из продюсеров проекта станет Джош Гад
, сыгравший в «Красавице и чудовище». Согласно источникам Deadline, актер может исполнить и главную роль в фильме, однако пока студия утверждает, что кастинга еще не было.
Полнометражный мультфильм Disney «Горбун из Нотр-Дама» был основан на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». На экраны лента выходила в 1996 году и была номинирована одновременно на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший саундтрек и на премию «Золотая малина» как «худший блокбастер». В 2002 году вышел сиквел
мультфильма.