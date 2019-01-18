Завершились съемки сериала «Черная лестница»

Многосерийный фильм рассказывает историю дружбы 45-летнего полицейского, погрязшего в собственных проблемах, Вадима Тельцова и 22-летнего заводного руфера Макса. Тельцов (Матошин) переезжает в столицу, где получает должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе Москвы. Быт налажен, работа есть, но однажды одно, вроде бы стандартное дело переворачивает жизнь циничного опера с ног на голову: расследование убийства бизнесмена Юсова знакомит Тельцова с молодым руфером Максом (Ушаков), сыном убитого. Коллеги Тельцова подозревают Макса в убийстве отца, но Вадим уверен, что парень невиновен. Из-за оплошности Тельцова увольняют, но он не отчаивается и открывает своё детективное агентство, куда берёт на работу нового знакомого. Благодаря сноровке, умению ходить по крышам и знанию новейших технических устройств Макс становится отличным союзником и товарищем закоренелому оперативнику. Сложные расследования и личные драмы сближают напарников, образуя единство, которое бывает только между близкими людьми.
«Когда ты читаешь сценарий, то представляешь себе одного героя, а когда начинаются съёмки, персонаж начинает развиваться. Не бывает плохих и хороших людей, просто все люди поступают в силу своей морали, и, мне кажется, здесь хорошо показаны разные стороны человека. Помню, мы сняли первые сцены с Максом, героем Алексея Ушакова, и долго сидели и разговаривали с режиссёром, почему же всё-таки Тельцов берёт его к себе на работу. Когда Макс в первый раз попадает в передрягу и у него на глазах появляются слёзы, Тельцов в нём видит себя молодого. И вот здесь персонаж начинает очень интересно развиваться. Было круто наблюдать, как вся съёмочная группа болеет за этот проект. Мы стали настоящей семьёй, потому что все понимают друг друга с полуслова», – поделился Матошин.